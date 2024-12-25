МЧС обновило данные: на борту упавшего лайнера находились 69 человек

Фото: wikimedia

На борту потерпевшего крушение близ Актау рейсового самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines находились, по уточненным данным, 69 человек, из них 5 – члены экипажа. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана.

До этого сообщалось, что на борту находились 67 человек. Об этом заявил начальник Управления сил и средств аварийно-спасательных служб Департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК Кайрат Жанаспаев. 25 декабря 2024 года около аэропорта Актау упал пассажирский самолет. Известно, что воздушное судно принадлежало авиакомпании Azerbaijan Airlines. Перед происшествием борт столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана. Материал по теме Падение самолета в Казахстане: создана комиссия по расследованию причин По факту крушения возбуждено уголовное дело.

Поделиться новостью