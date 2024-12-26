Бектенов оставил запись в книге соболезнований в посольстве Азербайджана в Астане
Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов посетил посольство Азербайджана в Астане и оставил запись в Книге соболезнований, открытой в связи с авиакатастрофой самолета Embraer 190 авиакомпании Az Airlines в районе аэропорта Актау, сообщает Zakon.kz.
26 декабря в Азербайджане объявлен траур. Память погибших почтили минутой молчания.
"В этот трудный момент от имени правительства Казахстана и от себя лично выражаю глубокое соболезнование семьям, родным и близким погибших. Разделяя боль утраты, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в результате авиакатастрофы, азербайджанскому народу – терпения и стойкости. Мы окажем братскому Азербайджану соответствующую помощь и всестороннюю поддержку".Олжас Бектенов
Ранее руководитель правительства выразил соболезнования родным погибших казахстанцев, а также поручил оказать всемерную поддержку всем пострадавшим гражданам Азербайджана, России, Кыргызстана. Необходимая помощь оказывается членам семей погибших пассажиров, прибывающих в Актау.
25 декабря близ Актау упал самолет. На борту находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа.
Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил. МЧС опубликовало список имен погибших.
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