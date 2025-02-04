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События

Перед крушением в Актау самолет "Азербайджанских авиалиний" хаотично менял траекторию

крушение самолета в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 21:34 Фото: Министерство транспорта РК
Эксперты заявили, что разбившийся близ Актау самолет Azerbaijan Airlines перед крушением хаотично менял траекторию полета, сообщает Zakon.kz.

Согласно предварительному отчету по расследованию крушения самолета, наблюдались резкий набор и снижение высоты.

"Ориентировочно в 11:21 стали наблюдать самолет, хаотично меняющий траекторию полета (резкий набор/снижение)", – говорится в документе.

Ранее Министерство транспорта Республики Казахстан опубликовало предварительный отчет по расследованию крушения в Актау самолета "Азербайджанских авиалиний", летевшего из Баку в Грозный.

В отчете опубликовали фотографии посторонних объектов, извлеченных из самолета Azerbaijan Airlines.

Ознакомиться с полной версией отчета можно здесь.

25 декабря 2024 года пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. На борту разбившегося Embraer 190 находились 67 человек (62 пассажира и пять членов экипажа). В результате инцидента 38 человек погибли, 29 получили ранения.

15 января 2025 года стало известно, что Казахстан получил расшифровку информации из черных ящиков азербайджанского самолета, потерпевшего крушение под Актау.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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