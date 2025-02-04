Перед крушением в Актау самолет "Азербайджанских авиалиний" хаотично менял траекторию
Согласно предварительному отчету по расследованию крушения самолета, наблюдались резкий набор и снижение высоты.
"Ориентировочно в 11:21 стали наблюдать самолет, хаотично меняющий траекторию полета (резкий набор/снижение)", – говорится в документе.
Ранее Министерство транспорта Республики Казахстан опубликовало предварительный отчет по расследованию крушения в Актау самолета "Азербайджанских авиалиний", летевшего из Баку в Грозный.
В отчете опубликовали фотографии посторонних объектов, извлеченных из самолета Azerbaijan Airlines.
Ознакомиться с полной версией отчета можно здесь.
25 декабря 2024 года пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. На борту разбившегося Embraer 190 находились 67 человек (62 пассажира и пять членов экипажа). В результате инцидента 38 человек погибли, 29 получили ранения.
15 января 2025 года стало известно, что Казахстан получил расшифровку информации из черных ящиков азербайджанского самолета, потерпевшего крушение под Актау.