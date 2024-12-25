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Происшествия

Крушение самолета в Актау: спецборт отправлен из РФ, авиакомпания приостанавливает рейсы

самолет отправили за пострадавшими россиянами, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 19:32 Фото: скриншот видео
Пресс-служба МЧС РФ заявила о том, что россиян, пострадавших при крушении авиалайнера в Актау, из Казахстана в Москву доставит спецборт Ил-76, сообщает Zakon.kz.

Санитарный рейс выполняется по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

"Во время полета пострадавших будут сопровождать врачи отряда "Центроспас" МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и группа специалистов Минздрава России", – говорится в сообщении.

Спецборт Ил-76 оснащен:

  • современным оборудованием и специальными медицинскими модулями;
  • аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами.

Кроме того, российские СМИ пишут, что компания Azerbaijan Airlines приостанавливает рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу до завершения расследования причин крушения самолета.

Трагедия произошла в полдень 25 декабря, когда пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с аэропортом Актау.

По последней информации, число выживших при крушении самолета в Актау составляет 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.

В Актау прибыл министр по ЧС Казахстана Чингис Аринов.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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