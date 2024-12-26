В аэропорту Актау проводили граждан России, пострадавших в авиакатастрофе

Жители Мангистау проводили в Москву девять граждан России, пострадавших в авиакатастрофе, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы акимата региона, борт Центра медицины катастроф из России в Актау прибыл 25 декабря, чтобы оказать помощь пострадавшим в авиакатастрофе. Сегодня, 26 декабря, они отправились обратно в Москву вместе с девятью соотечественниками, получившими травмы различной степени тяжести.

"Российскую делегацию провожали представители Ассамблеи народа Казахстана, аксакалы и молодежь во главе с акимом города Актау Абилкаиром Байпаковым", – сообщили в акимате.

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в больницах города.

25 декабря 2024 года пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с аэропортом Актау.

Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил.