Еще трое граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе под Актау, отправились домой

Спасатели МЧС Казахстана 30 декабря доставили в аэропорт Актау еще троих граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе, сообщает Zakon.kz.

"В Актау при поддержке спасателей МЧС Казахстана в аэропорт благополучно доставлены трое граждан Азербайджанской Республики, пострадавших при авиакатастрофе. МЧС оказало полное транспортное сопровождение, обеспечив необходимую помощь соседнему чрезвычайному ведомству", – говорится в сообщении.

25 декабря 2024 года близ Актау упал самолет. На борту находились 67 человек, 29 из них выжили. 29 декабря Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество и профессионализм при спасении пассажиров упавшего самолета. 30 декабря стало известно, что Казахстан направил "черные ящики" в Бразилию.

