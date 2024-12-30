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#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
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Общество

Еще трое граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе под Актау, отправились домой

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 21:04 Фото: akorda.kz
Спасатели МЧС Казахстана 30 декабря доставили в аэропорт Актау еще троих граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе, сообщает Zakon.kz.
"В Актау при поддержке спасателей МЧС Казахстана в аэропорт благополучно доставлены трое граждан Азербайджанской Республики, пострадавших при авиакатастрофе. МЧС оказало полное транспортное сопровождение, обеспечив необходимую помощь соседнему чрезвычайному ведомству", – говорится в сообщении.

25 декабря 2024 года близ Актау упал самолет. На борту находились 67 человек, 29 из них выжили. 29 декабря Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество и профессионализм при спасении пассажиров упавшего самолета. 30 декабря стало известно, что Казахстан направил "черные ящики" в Бразилию. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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