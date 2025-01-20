Захват заложников в Актобе: единственную выжившую выписали из больницы

Спустя почти неделю из актюбинской больницы выписали единственную выжившую заложницу. 40-летняя женщина, которую бывший сожитель взял в плен вместе с ее матерью и отчимом, завершила курс лечения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 20 января телеканал "КТК", ее физическое состояние стабилизировалось, но впереди предстоит длительная психологическая реабилитация. Только сегодня родственники сообщили ей о гибели самых близких людей.

"Она закончила курс лечения. Состояние у нее в динамике улучшилось. Все показатели в норме. Рана зажила, швы сняли. Поэтому мы ее выписали на дальнейшее лечение", – сказала телеканалу врач-ординатор нейрохирургического отделения Актюбинской областной многопрофильной больницы Оксана Оноприяк.

Также отмечается, что подозреваемый проживал в другом районе города. Его квартира опечатана, а соседи отказываются комментировать ситуацию.



Вечером 13 января 2025 года из Актобе пришли новости о том, что неизвестный проник в частный дом и взял в заложники девушку. Через несколько часов полицейские сообщили об успешной операции по освобождению заложников. Позже стало известно, кем приходился мужчина заложникам, которых он удерживал. 16 января были похоронены погибшие пенсионеры.

