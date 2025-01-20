#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
529.99
546.63
5.21
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
529.99
546.63
5.21
Происшествия

Захват заложников в Актобе: единственную выжившую выписали из больницы

Пустая палата, больница, лечение, медицинские приборы , фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 23:35 Фото: primeminister.kz
Спустя почти неделю из актюбинской больницы выписали единственную выжившую заложницу. 40-летняя женщина, которую бывший сожитель взял в плен вместе с ее матерью и отчимом, завершила курс лечения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 20 января телеканал "КТК", ее физическое состояние стабилизировалось, но впереди предстоит длительная психологическая реабилитация. Только сегодня родственники сообщили ей о гибели самых близких людей.

"Она закончила курс лечения. Состояние у нее в динамике улучшилось. Все показатели в норме. Рана зажила, швы сняли. Поэтому мы ее выписали на дальнейшее лечение", – сказала телеканалу врач-ординатор нейрохирургического отделения Актюбинской областной многопрофильной больницы Оксана Оноприяк.

Также отмечается, что подозреваемый проживал в другом районе города. Его квартира опечатана, а соседи отказываются комментировать ситуацию.

Вечером 13 января 2025 года из Актобе пришли новости о том, что неизвестный проник в частный дом и взял в заложники девушку. Через несколько часов полицейские сообщили об успешной операции по освобождению заложников. Позже стало известно, кем приходился мужчина заложникам, которых он удерживал. 16 января были похоронены погибшие пенсионеры. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Снегоуборочный трактор загорелся на левом берегу Астаны
Происшествия
20:23, 20 января 2025
Снегоуборочный трактор загорелся на левом берегу Астаны
Казахстанец случайно сжег чужое имущество и убил десятки животных
Происшествия
17:54, 20 января 2025
Казахстанец случайно сжег чужое имущество и убил десятки животных
Крушение самолета под Актау: генпрокурор Азербайджана сделал заявление
Происшествия
17:09, 20 января 2025
Крушение самолета под Актау: генпрокурор Азербайджана сделал заявление
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: