Гибель многодетной семьи в СКО: полиция возбудила дело
Фото: polisia.kz
Полиция Северно-Казахстанской области возбудила уголовное дело по факту шокирующего пожара в селе Ступинка, сообщает Zakon.kz.
Накануне там в собственном доме заживо сгорела многодетная семья. Погибли 40-летний вдовец и четверо детей.
Как передает "КТК", уголовное дело возбуждено за нарушение требований пожарной безопасности, а в самой Ступинке готовятся к похоронам, которые пройдут сегодня. Местные организовали уголок скорби, где выставили фотографии погибших. К ним односельчане несут игрушки и цветы. Что могло стать причиной трагедии, пока не озвучивается.
Троим младшим детям было от семи до 13 лет, они учились в школе. Их старшая 18-летняя сестра работала там вахтером. Отец трудился в местном хозяйстве. Семью в селе знали как благополучную.
24 января здание сельского акимата почти полностью сгорело в Костанайской области.
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