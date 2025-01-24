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Происшествия

Гибель многодетной семьи в СКО: полиция возбудила дело

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 04:55 Фото: polisia.kz
Полиция Северно-Казахстанской области возбудила уголовное дело по факту шокирующего пожара в селе Ступинка, сообщает Zakon.kz.

Накануне там в собственном доме заживо сгорела многодетная семья. Погибли 40-летний вдовец и четверо детей.

Как передает "КТК", уголовное дело возбуждено за нарушение требований пожарной безопасности, а в самой Ступинке готовятся к похоронам, которые пройдут сегодня. Местные организовали уголок скорби, где выставили фотографии погибших. К ним односельчане несут игрушки и цветы. Что могло стать причиной трагедии, пока не озвучивается.

Троим младшим детям было от семи до 13 лет, они учились в школе. Их старшая 18-летняя сестра работала там вахтером. Отец трудился в местном хозяйстве. Семью в селе знали как благополучную.

24 января здание сельского акимата почти полностью сгорело в Костанайской области.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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