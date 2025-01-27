Дикого Армана в суде пытались представить патриотом и народным героем – прокурор

Старший прокурор Алматинской региональной транспортной прокуратуры Мухит Рысбеков рассказал о том, что команда защитников Армана Джумагельдиева, более известного как Дикий Арман, пыталась представить его народным героем, сообщает Zakon.kz.

По словам старшего прокурора, "обелить" преступника адвокатам не удалось.

"Суд рассматривал дело около года. За это время защитники Джумагельдиева пытались представить его перед судом и общественностью как патриота своей страны, народного героя, который в период столь печальных январских событий помогал гражданам и защищал их. Несмотря на активность, организованную Джумагельдиевым и его защитниками, по его обелению, нам удалось доказать обратное. Мы доказали, что Джумагельдиев еще в 2016 году, задолго до тех событий, руководил преступной организацией, вооруженной бандой, куда входили такие же представители криминального мира". Мухит Рысбеков

Старший прокурор отметил, что действовали члены банды Дикого Армана по его указанию на Площади Республики и в других районах города Алматы. Они совершали "массовые беспорядки, похищали мирных граждан и насильно их удерживали, подвергали избиениям, снимая это все на камеры сотовых телефонов".

Ранее сообщалось, что в Алматы огласили приговор по одному из самых громких дел в истории современного Казахстана о январских событиях. В числе главных фигурантов – Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман, а также бывший начальник управления КНБ Руслан Искаков и экс-депутат маслихата Алматы Кайрат Кудайберген.

Позже в суде дали разъяснение и раскрыли подробности.