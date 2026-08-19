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Происшествия

Спустя 21 год МВД раскрыло убийство в Астане и задержало подозреваемых

руки, наручники, задержанные, убийство, подозреваемые, МВД, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 09:14 Фото: YouTube/mvdkontent
Министерством внутренних дел (МВД) раскрыто убийство, совершенное в Астане 21 год назад. Благодаря повторному изучению архивного уголовного дела и проведению комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны подозреваемые, сообщает Zakon.kz.

Подробностями 19 августа 2026 года поделился начальник Департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов:

"Конституция нашей страны закрепляет человека, его жизнь, права и свободы в качестве высших ценностей государства. Для полиции это означает принципиальную работу по раскрытию преступлений против личности независимо от давности их совершения. Один из таких примеров – убийство, совершенное в Астане более 20 лет назад. В июне 2005 года на окраине столицы было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. На тот момент установить виновных не удалось из-за отсутствия прямых улик".

По словам спикера, в этом году сотрудники криминальной полиции повторно изучили архивное дело, восстановили картину произошедшего и провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

"По крупицам была собрана доказательственная база и установлена причастность к преступлению двух жителей Павлодарской области. В августе подозреваемые были задержаны и признались в совершении убийства. Установлено, что преступление произошло в ходе конфликта, когда они находились в состоянии алкогольного опьянения. Оба подозреваемых арестованы".Канат Нурмагамбетов

Представитель МВД отметил, что расследование продолжается.

15 августа 2026 года стало известно, что в Алматы к 15 годам лишения свободы приговорили участника убийства, совершенного еще в 2008 году. После преступления мужчина покинул Казахстан и 17 лет скрывался за границей, в том числе в странах Европы, используя измененные анкетные данные.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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