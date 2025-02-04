Крысы продолжают терроризировать жителей Астаны

Жители столицы Казахстана жалуются на грызунов, которых встречают в своих квартирах и на улицах, сообщает Zakon.kz.

С начала года в сервисы eOtinish и iKomek с жалобами на крыс обратились свыше 40 столичных семей. Чаще всего с грызунами сталкивались жители столичных районов Нура, Есиль и Алматы. Так называемые поселения грызунов образовались на левом берегу, преимущественно на центральных улицах и близ новых жилых комплексов, передает "24 kz".

Со слов жильцов новостройки по пр. Туран, крысы ведут себя вполне вольготно. Они не боятся света и не прячутся от прохожих.

Дезинфекция и дератизация производятся за счет жильцов. Каждый выезд специалистов в девятиэтажный дом обходится жильцам в 15 тыс. тенге, но за раз от грызунов не избавиться. Нужно не меньше месяца по времени, больше 10 кг яда и 60 липучек.

И тем не менее нашествие крыс в Астане прогнозируют работники СЭС и компаний по дезинфекции. Их очередное нашествие в городе ожидают к началу весны.

А у жителей Атырау другая проблема. Там от сырости рушится дом, поэтому они просят срочно их переселить.