"Получал ежедневно по 200 долларов": задержание иностранца в Рудном показала полиция и назвала причину

В Костанайской области полицейские совместно с сотрудниками департамента Комитета национальной безопасности и областной прокуратуры провели мероприятия по пресечению незаконной деятельности SIM-боксов. В ходе операции в Рудном задержан гражданин соседнего государства, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что он приехал из-за границы для осуществления мошеннической деятельности.

Фото: polisia.kz

Во время обыска в съемной квартире полицейские изъяли устройство SIM-box, предназначенное для регистрации виртуальных абонентских номеров, которые использовались для совершения мошеннических действий на территории РК.

Фото: polisia.kz

Также были изъяты маршрутизатор, более 1200 SIM-карт казахстанских сотовых операторов, мобильный телефон с двумя IMEI-кодами, 8 банковских карт и авиабилеты.

"Для управления SIM-box он использовал Telegram, получая указания от "кураторов". За свои действия мужчина получал ежедневно по 200 долларов. В настоящее время по данному факту полицией проводится досудебное расследование. Иностранец помещен в ИВС". Пресс-служба Департамента полиции Костанайской области

Фото: polisia.kz

За содействие интернет-мошенникам задержанному может грозить до двух лет лишения свободы.

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18 февраля 2025 года в Министерстве внутренних дел Казахстана заявили, что совместно с силовиками Армении в Ереване задержана транснациональная преступная группа, занимавшаяся интернет-мошенничеством. По данным ведомства, задержанные предлагали гражданам Казахстана и европейских стран вложить деньги в якобы крупные инвестиционные компании.