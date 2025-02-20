"Получал ежедневно по 200 долларов": задержание иностранца в Рудном показала полиция и назвала причину
Установлено, что он приехал из-за границы для осуществления мошеннической деятельности.
Фото: polisia.kz
Во время обыска в съемной квартире полицейские изъяли устройство SIM-box, предназначенное для регистрации виртуальных абонентских номеров, которые использовались для совершения мошеннических действий на территории РК.
Фото: polisia.kz
Также были изъяты маршрутизатор, более 1200 SIM-карт казахстанских сотовых операторов, мобильный телефон с двумя IMEI-кодами, 8 банковских карт и авиабилеты.
"Для управления SIM-box он использовал Telegram, получая указания от "кураторов". За свои действия мужчина получал ежедневно по 200 долларов. В настоящее время по данному факту полицией проводится досудебное расследование. Иностранец помещен в ИВС".Пресс-служба Департамента полиции Костанайской области
Фото: polisia.kz
За содействие интернет-мошенникам задержанному может грозить до двух лет лишения свободы.
Материал по теме
18 февраля 2025 года в Министерстве внутренних дел Казахстана заявили, что совместно с силовиками Армении в Ереване задержана транснациональная преступная группа, занимавшаяся интернет-мошенничеством. По данным ведомства, задержанные предлагали гражданам Казахстана и европейских стран вложить деньги в якобы крупные инвестиционные компании.