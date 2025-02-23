Жесткое массовое ДТП в Алматы: два человека в больнице, а виновник скрылся
По предверителоной информации, автомобиль BMW X5, двигаясь в западном направлении по улице Жумабаева, был подрезан автомобилем Hyundai Elantra.
Фото: Zakon.kz
Водитель BMW, пытаясь избежать столкновения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai Accent.
Фото: Zakon.kz
В результате лобового удара оба транспортных средства получили значительные повреждения, а BMW, перепрыгнув через широкий арык, остановился на отбойнике.
Фото: Zakon.kz
Оба водителя были госпитализированы с травмами. Водитель Hyundai Elantra скрылся с места происшествия.
Фото: Zakon.kz
Сотрудники дорожной полиции проводят расследование для установления всех обстоятельств аварии.
Ранее сообщалось о другом серьезном ДТП. Маршрутный автобус врезался в столб по улице Бараева в сторону проспекта Кабанбай батыра в Астане. 15 человек были госпитализированы.