Жесткое массовое ДТП в Алматы: два человека в больнице, а виновник скрылся

В Алматы в микрорайоне Айнабулак, на улице Жумабаева, в ночь на 24 февраля произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, пострадали два человека, сообщает Zakon.kz.

По предверителоной информации, автомобиль BMW X5, двигаясь в западном направлении по улице Жумабаева, был подрезан автомобилем Hyundai Elantra.

Фото: Zakon.kz

Водитель BMW, пытаясь избежать столкновения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai Accent.

Фото: Zakon.kz

В результате лобового удара оба транспортных средства получили значительные повреждения, а BMW, перепрыгнув через широкий арык, остановился на отбойнике.

Фото: Zakon.kz

Оба водителя были госпитализированы с травмами. Водитель Hyundai Elantra скрылся с места происшествия.

Фото: Zakon.kz

Сотрудники дорожной полиции проводят расследование для установления всех обстоятельств аварии.





Ранее сообщалось о другом серьезном ДТП. Маршрутный автобус врезался в столб по улице Бараева в сторону проспекта Кабанбай батыра в Астане. 15 человек были госпитализированы.

