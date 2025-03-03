Почему умерла роженица и ее младенец узнали в области Абай

На днях в регионе выяснили, по чьей вине умерли Гульнар Бейщанова и ее ребенок, сообщает Zakon.kz.

Эксперты пришли к выводу, что медики могли неправильно поставить женщине укол и это привело к трагедии. Семья теперь требует наказать виновных, передает КТК.

По результатам экспертизы, причиной смерти стало внутреннее кровотечение из-за поврежденного сосуда, которое могло случиться от укола в шею.

"Департамент полиции области Абай сообщает, что отделом полиции Урджарского района начато досудебное расследование по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение полноты и всесторонности досудебного расследования", – сказал начальник следственного управления регионального ДП Сунгат Адильбеков.

А в Мангистауской области 2 марта семь человек, включая пятерых детей, скончались из-за отравления газом.