"Крышу оторвало, людей выбросило в степь": подробности жуткой аварии в Костанайской области

30 апреля 2025 года в суде рассмотрели дело о ДТП, в котором погибли три человека и еще несколько получили травмы различной тяжести. Водитель уснул днем за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло 16 декабря 2024 года на трассе в Карасуском районе Костанайской области. Днем в условиях хорошей видимости водитель большегруза марки Volvo, по одной из версий, заснул за рулем. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Toyota Alphard, который вез людей в Костанай.

В этой аварии погибли три женщины: Алина Абрамова, Карина Лаврик и Луиза Ашаева. 13-летний подросток получил серьезные переломы и сегодня проходит реабилитацию. Остальные пассажиры отделались легкими травмами.

В рамках судебного разбирательства пассажиры и водитель микроавтобуса рассказали, что на дороге кроме этих двух машин никого не было, но уйти от столкновения Toyota Alphard не успела. По словам водителя Талгата Сеитова, все произошло слишком быстро. Он лишь успел вывернуть руль вправо. В противном случае было бы лобовое столкновение.

Из допросов свидетелей и потерпевших стало ясно, что микроавтобус от удара развернуло и вынесло в кювет. Удар был такой силы, что машине оторвало крышу, содрало левую сторону. Погибли три женщины, которые сидели по левой стороне, включая место рядом с водителем. Их тела разбросало по степи.

Брат погибшей Луизы Ашаевой, которая работала психологом в школе села Большая Чураковка Алтынсаринского района, рассказал, что побывал на месте ДТП.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

"Мне позвонили около 16:00 16 января, сказали, что произошла авария. Я поехал на место. Увидел разбитый микроавтобус. Возле него лежали две девушки. Луиза дальше от них метров на пять. Стояла разбитая фура, но водителя я не видел", – рассказал брат погибшей женщины Рустем Ашаев.

Мужчина – единственный, кто не заявил гражданский иск о возмещении морального и материального ущерба. Матери погибших девушек заявили иски по 10 млн тенге морального ущерба. Их допрос в суде был долгим и тяжелым. Женщины попросили у суда по пять лет за каждую погибшую.

Мама пострадавшего мальчика запросила 5 млн тенге. Одна из причин – сыну потребуется длительное восстановление. Водитель микроавтобуса выставил 2 млн тенге морального ущерба.

В рамках заседания, которое прошло 30 апреля, суд допросил владелицу автомобиля Volvo Иноват Болусову, которая проживает в селе Карабулак Туркестанской области. Пожилая женщина является ответчиком по гражданским искам вместе с водителем большегруза Исмоилжоном Розакуловым. Пенсионерка заявила на суде, что не признает эти иски.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

"Я пенсионерка, со мной живет мой сын инвалид со своей семьей. Вся семья живет на мою пенсию, которая составляет 125 тыс. тенге. Volvo мы брали в кредит. Каждый месяц платим по 1,1 млн тенге. Платить по искам нет возможности, потому что еще машину надо отремонтировать. По иску водителя микроавтобуса: мы его в больнице не видели и не знаем, какие повреждения он получил. Только мальчика в больнице видели", – ответила на вопросы суда Иноват Болусова.

На заметную часть вопросов суда женщина отвечала "не знаю", ссылаясь на то, что автомобилем занимался ее сын с инвалидностью, а она туда не вмешивалась. Ситуацию с взаимопониманием осложнял тот факт, что владелица машины не говорит на казахском или русском языке. Общались через переводчика узбекского. Чтобы получить от Иноват Болусовой ответы, суду пришлось сделать перерыв. Об этом попросила сторона гособвинения.

В итоге женщина продолжила настаивать на том, что машину сдавала в аренду Розакулову. Но вспомнила, что договор аренды и трудовой договор с ним не заключала, потому что живет с водителем на одной улице и доверяет ему. Водитель получал за каждый рейс 250 тыс. тенге, но таких было 1-2 в месяц.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

В рамках судебного разбирательства также стало известно, что автомобиль действительно оформлен на старшую Болусову, но в страховке ее имени нет. Только двух сыновей и Розакулова. Один из сыновей является тем самым инвалидом, с семьей которого живет владелица большегруза. Второй сын, по словам женщины, к автомобилю отношения не имеет.

В рамках судебного заседания обвиняемый Розакулов заявил ходатайство. Он просил провести автотехническую экспертизу микроавтобуса Toyota Alphard с целью установить скорость движения машины. Изучению должны подвергнуть и видеорегистратор этого авто. Самого Розакулова планируют допросить на ближайшем заседании. В рамках досудебного следствия он свою вину не отрицал. Водителю большегруза грозит до 10 лет лишения свободы в рамках статьи 345 УК РК.

Сторона защиты уже не раз обращала внимание суда на тот факт, что праворульный микроавтобус не имел права везти пассажиров. По признанию водителя Талгата Сеитова он регулярно совершал рейсы из Карасуского района в Костанай и обратно. В Костанайской области таких таксистов штрафуют, но, как показывает практика, на трассах таких автомобилей предостаточно.

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