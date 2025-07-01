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Происшествия

В Алматы развеяли фейк, касающийся дела о нападении собак на ребенка

полиция развеяла фейк, касающийся дело о нападении собак на ребенка, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 21:40 Фото: Zakon.kz
Пресс-служба ДП Алматинской области прокомментировала ситуацию о том, что местного жителя, пресекшего нападение собак на ребенка, якобы привлекли к ответственности. Выяснилось, что в отношении данного гражданина никаких процессуальных решений не принималось, сообщает Zakon.kz.

Согласно ст. 32 УК РК "Необходимая оборона", его действия квалифицируются как правомерные действия в целях самозащиты. В соответствии с законом причинение вреда в состоянии необходимой обороны при отражении нападения, создающего реальную угрозу жизни, здоровью или имуществу, не является уголовно наказуемым деянием.


"Таким образом, действия гражданина, спасшего несовершеннолетнего от нападения со стороны животных, не нарушают норм действующего законодательства и не влекут за собой правовых последствий. Вместе с тем в рамках досудебного расследования действия владельца животных будут всесторонне изучены, и им будет дана соответствующая правовая оценка", – заявили в полиции.

Также отмечается, что в случае установления признаков каких-либо нарушений законодательства он будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке.

О нападении собак стало известно 30 июня 2025 года. В селе Жалпаксай Карасайского района 10-летний мальчик был сильно покусан собаками породы питбуль и овчарка. Позже стало известно, что Генпрокуратура взяла дело на особый контроль.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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