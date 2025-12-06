#Казахстан в сравнении
Происшествия

Пограничник и его ребенок погибли при пожаре на территории погранзаставы

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 14:53 Фото: freepik
6 декабря 2025 года на территории пограничной заставы "Нарынкол" в Алматинской области произошло возгорание служебного дома, сообщает Zakon.kz.

Пожар был ликвидирован силами Департамента по ЧС. В результате чрезвычайного происшествия погибли военнослужащий и его ребенок, сообщила Пограничная служба КНБ.

"По данному факту начато досудебное расследование. Пограничная служба выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Им оказывается вся необходимая помощь", – говорится в сообщении.

В Алматы 4 декабря во время горения вещей в доме обнаружили мужчину и спасли от смерти.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
