Раскрывал тайны исчезновения семьи: "хакера из Атырау" задержали в Турции

Житель Атырауской области, известный в социальных сетях как "хакер из Атырау", задержан в Турции. Операцию провели сотрудники Интерпола в городе Самсун, передает Zakon.kz.

Как пишет издание "Ак Жайык" 14 марта 2026 года, ранее в Департаменте полиции сообщали, что мужчина проходит подозреваемым по нескольким эпизодам мошенничества. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Мошенничество").



Житель Курмангазинского района под различными предлогами – инвестиции, обучение в сфере IT, разблокировка аккаунтов, помощь с выводом денежных средств и продажа техники – вводил людей в заблуждение и завладевал их деньгами. Общая сумма ущерба составляет свыше 13 млн тенге.

В январе Специализированный следственный суд города Атырау заочно санкционировал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Подозреваемый был объявлен в международный розыск. В феврале он был задержан в городе Самсун (Турция). В настоящее время Генеральной прокуратурой Республики Казахстан направлено ходатайство для подготовки запроса о выдаче (экстрадиции) подозреваемого", – сообщили в областной прокуратуре.

Ранее мужчина получил широкую известность в социальных сетях после резонансной истории с исчезновением семьи из Атырауской области. Тогда в интернете появилось видео, где он называл себя "хакером из Атырау" и утверждал, что якобы самостоятельно расследует это дело. В своих публикациях он демонстрировал предполагаемые геолокации, телефонные соединения и другие данные.

Эти ролики быстро распространились в Instagram и вызвали широкий общественный резонанс. Сам мужчина ранее заявлял, что находится за пределами Казахстана, в том числе утверждал, что проживает в Дубае.

Добавим, что о загадочном исчезновении семьи родственники сообщили в полицию лишь спустя два месяца. Официальные поисковые мероприятия начались 25 декабря 2025 года. 6 января 2026 года тела супругов были обнаружены в собственном сарае в селе Жангельдин.

По подозрению в совершении преступления в международный розыск объявлен 29-летний житель Махамбетского района Султан Сарсемалиев. 13 января стало известно, что вместе с подозреваемым в международный розыск объявлена его супруга – 30-летняя Акбаян Мукангалиева, младшая дочь погибшей семьи. Уточняется, что женщина проходит по делу как без вести пропавшая.

24 февраля в МВД заявили, что в Индонезии задержали казахстанца, подозреваемого в убийстве семьи в Атырауской области. А 25 февраля стало известно, что дочь убитых тоже признана подозреваемой.