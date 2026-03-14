Происшествия

Раскрывал тайны исчезновения семьи: "хакера из Атырау" задержали в Турции

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 18:12 Фото: freepik
Житель Атырауской области, известный в социальных сетях как "хакер из Атырау", задержан в Турции. Операцию провели сотрудники Интерпола в городе Самсун, передает Zakon.kz.

Как пишет издание "Ак Жайык" 14 марта 2026 года, ранее в Департаменте полиции сообщали, что мужчина проходит подозреваемым по нескольким эпизодам мошенничества. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Мошенничество").

Житель Курмангазинского района под различными предлогами – инвестиции, обучение в сфере IT, разблокировка аккаунтов, помощь с выводом денежных средств и продажа техники – вводил людей в заблуждение и завладевал их деньгами. Общая сумма ущерба составляет свыше 13 млн тенге.

В январе Специализированный следственный суд города Атырау заочно санкционировал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Подозреваемый был объявлен в международный розыск. В феврале он был задержан в городе Самсун (Турция). В настоящее время Генеральной прокуратурой Республики Казахстан направлено ходатайство для подготовки запроса о выдаче (экстрадиции) подозреваемого", – сообщили в областной прокуратуре.

Ранее мужчина получил широкую известность в социальных сетях после резонансной истории с исчезновением семьи из Атырауской области. Тогда в интернете появилось видео, где он называл себя "хакером из Атырау" и утверждал, что якобы самостоятельно расследует это дело. В своих публикациях он демонстрировал предполагаемые геолокации, телефонные соединения и другие данные.

Эти ролики быстро распространились в Instagram и вызвали широкий общественный резонанс. Сам мужчина ранее заявлял, что находится за пределами Казахстана, в том числе утверждал, что проживает в Дубае.

Добавим, что о загадочном исчезновении семьи родственники сообщили в полицию лишь спустя два месяца. Официальные поисковые мероприятия начались 25 декабря 2025 года. 6 января 2026 года тела супругов были обнаружены в собственном сарае в селе Жангельдин.

По подозрению в совершении преступления в международный розыск объявлен 29-летний житель Махамбетского района Султан Сарсемалиев. 13 января стало известно, что вместе с подозреваемым в международный розыск объявлена его супруга – 30-летняя Акбаян Мукангалиева, младшая дочь погибшей семьи. Уточняется, что женщина проходит по делу как без вести пропавшая.

24 февраля в МВД заявили, что в Индонезии задержали казахстанца, подозреваемого в убийстве семьи в Атырауской области. А 25 февраля стало известно, что дочь убитых тоже признана подозреваемой.

Канат Болысбек
Читайте также
Исчезновение и убийство семьи в Атырауской области: что изъято у задержанных в Индонезии
Во время рейда против наркоторговцев в Турции задержали 130 человек
15:51, 25 апреля 2023
В Шымкенте и Атырау задержаны граждане Турции, разыскиваемые в Узбекистане
08:02, 20 февраля 2025
Последние
Популярные
Читайте также
Джейк Пол заявил о желании провести бой с Александром Усиком по правилам ММА
00:24, 15 марта 2026
Джейк Пол заявил о желании провести бой с Александром Усиком по правилам ММА
Экс-вторая ракетка мира высказалась о матче Рыбакина - Соболенко
23:51, 14 марта 2026
Экс-вторая ракетка мира высказалась о матче Рыбакина - Соболенко
"Они ненавидят друг друга": экс-чемпион UFC опасается драки Чимаева и Стрикленда до боя
23:14, 14 марта 2026
"Они ненавидят друг друга": экс-чемпион UFC опасается драки Чимаева и Стрикленда до боя
Арина Соболенко рассказала о неудачах в больших финалах: Мне надоело проигрывать
22:45, 14 марта 2026
Арина Соболенко рассказала о неудачах в больших финалах: Мне надоело проигрывать
