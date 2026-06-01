"Закопали живым": парня жестоко убили на горячих источниках в Алматинской области

29-летнего мужчину убили на одной из зон отдыха с горячими источниками в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях со ссылкой на родных погибшего 1 июня 2026 года написали, что парня избили камнем коллеги и, предположительно, закопали заживо. Тело нашли спустя несколько дней поисков.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона сообщили, что подозреваемые в совершении убийства задержаны по горячим следам и водворены в изолятор временного содержания.

"27 мая в полицию Уйгурского района обратилась женщина с заявлением о пропаже своего 29-летнего сына, который выехал по месту работы и перестал выходить на связь. Незамедлительно были организованы поисковые и оперативно-розыскные мероприятия. В результате проведенной работы обнаружено тело пропавшего мужчины недалеко от места работы – зоны отдыха. По предварительным данным, после распития спиртных напитков между мужчиной и его коллегами произошел конфликт, в ходе которого потерпевшему были нанесены телесные повреждения. По факту убийства и укрывательства преступления возбуждены уголовные дела", – прокомментировали в ДП.

Арестованы двое подозреваемых.

"В рамках расследования проводится комплекс необходимых процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В отношении третьего мужчины, находившегося в компании, процессуальное решение будет принято по результатам дальнейшего расследования", – добавили в полиции.

