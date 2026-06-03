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Происшествия

Попал в заложники, спасся, увидел разгром своей машины – дикий вечер таксиста в Алматы

Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 15:38 Фото: pexels
Вечер не сложился у таксиста-иностранца в Алматы: сначала ему угрожали пистолетом и заставляли ехать в область, а потом его машину разбили, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 3 июня 2026 года рассказали, что инцидент произошел в Жетысуском районе.

"Во время несения службы по улице Северное кольцо к полицейскому экипажу подъехал автомобиль марки Kia. Водитель – иностранный гражданин, выбежал из салона и обратился за помощью. Как выяснилось, на заднем сиденье находился пассажир, который, угрожая предметом, похожим на пистолет, требовал отвезти его в один из населенных пунктов Алматинской области. Стражи порядка незамедлительно отреагировали: транспортное средство было заблокировано, подозреваемый задержан", – сообщили в ДП.

У подозреваемого изъяли предмет, оказавшийся игрушечным пистолетом. По данному факту начато досудебное расследование.

Пока потерпевший на камеру рассказывал подробности произошедшего, за его спиной произошла авария: BMW врезался в его машину.

"Примечательно, что в момент проведения задержания произошел дорожный инцидент: водитель одного из проезжавших автомобилей, отвлекшись на происходящее, допустил столкновение с автомобилем такси", – добавили в полиции.

Ранее в полиции Алматы прокомментировали распространяемую информацию о том, что в роще Баума произошло преступление.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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