Алматинцев встревожила история о происшествии в роще Баума: что ответила полиция

Алматинцы обсуждают рощу Баума из-за публикации в социальной сети о том, что там якобы случилось что-то нехорошее, сообщает Zakon.kz.

В Threads 1 июня 2026 года появился пост следующего содержания:

"Кто знает, что вчера случилось вечером в роще Баума? После 17:00. Много машин полиции было. В одном месте по зарослям ходили, что-то искали. У полиции спросили, сказали все норм, а куча полиции было".

Заметка набрала более 130 тысяч просмотров и более сотни комментариев. Точного ответа на вопрос автора в них нет, кроме двух сообщений о том, что якобы произошло нападение на девочку. Зато алматинцы с удовольствием поделились своими историями, связанными с этим парком, и мнениями о нем.

Позавчера бежали со случайной девушкой по Роще Баума. Так получилось, она чуть впереди меня. Там с западной стороны фонари не горят. По темноте она начала прибавлять темп. Так и мне одному бежать страшно под квакание лягушек, я тоже поднажал. В общем, свет нужно починить.

Каждый день гуляю там, в воскресенье действительно было много патрульных, просто ездили туда сюда.

В качестве вишенки на торте в общей картине благоустройства рощи Баума (читай Шервудского леса г. Алматы) не хватает пункта полиции и дежурной машины. Тогда у пейзажа будет вполне завершенный вид.

Просто не стоит по таким местам ходить одному, хоть утром, хоть днем, хоть вечером. Миллион раз там гуляли с семьей и друзьями, все прекрасно!

Я родилась в этом городе, но ни разу не была в этой роще, с детства о ней ничего хорошего не слышала…

Все детство там на великах катались, в БАКе купались, в футбол гоняли, там футбольное поле было на западной стороне.

Там и призраки, и сущности есть. Зловещее место ночью.

Огромный парк, большая часть которого заросли, конечно, там много чего происходит.

В воскресенье полтора часа гуляли, до восьми вечера и все норм, патрулирование, камеры, много народу на велосипедах, много детей и подростков, дорожки посыпаны мелким гравием, есть большая огороженная площадка для выгула собак с тренажерами, качели классные, беседки и урны, велодорожка, так что страшного ничего нет, просто не надо поздно ходить одной.

Мы гуляли с мужем когда-то и у меня ощущение было, что как сумерки начинаются, там вообще ходить не стоит, там наркоманов полно кажется, и наверняка закладчики тоже тусуются.

Так там ее почти вырубили всю, какие там маньяки могут быть.

Между тем в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города заверили, что в тот день в роще Баума не было происшествий.

"В социальных сетях распространяется информация о большом количестве патрульных нарядов в районе рощи Баума, что вызвало обеспокоенность среди горожан. Сообщаем, что оснований для тревоги нет. Усиление полицейского присутствия в данном районе связано исключительно с профилактическими мерами. Роща Баума является одним из популярных мест отдыха и прогулок жителей города, особенно в вечернее время, в связи с чем здесь увеличено количество пеших и автопатрулей. Данные меры направлены на обеспечение общественного порядка, безопасность граждан и своевременное предупреждение возможных правонарушений", – прокомментировали в ДП.

Полиция призывает доверять только официальной информации и не поддаваться домыслам.

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Отметим, что в последние годы власти города уделяют внимание роще Баума, стараясь ее благоустроить и сделать более безопасной для людей.