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Происшествия

В Алматы тушат пожар по повышенному рангу

Пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 16:41 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Алматы в Жетысуском районе загорелось кафе. Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) тушат пожар по повышенному рангу, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 июня 2026 года заявили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС):

"В эти минуты алматинские спасатели тушат пожар по повышенному рангу. На пульт 112 поступило сообщение о возгорании на территории одного из кафе в Жетысуском районе Алматы".

Отмечается, что оперативно прибывшие спасатели незамедлительно приступили к разведке места горения. Слаженными действиями сотрудниками МЧС вынесено 3 газовых баллона, что предотвратило потенциальный взрыв.

Тушение продолжается. В работе пять стволов. Информация о пострадавших не поступала.

17 июня 2026 года в Астане огонь уничтожил детскую площадку в Триатлон-парке. 18 июня полиция раскрыла новые детали пожара.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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