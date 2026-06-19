В Алматы тушат пожар по повышенному рангу

В Алматы в Жетысуском районе загорелось кафе. Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) тушат пожар по повышенному рангу, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 июня 2026 года заявили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС):

"В эти минуты алматинские спасатели тушат пожар по повышенному рангу. На пульт 112 поступило сообщение о возгорании на территории одного из кафе в Жетысуском районе Алматы".

Отмечается, что оперативно прибывшие спасатели незамедлительно приступили к разведке места горения. Слаженными действиями сотрудниками МЧС вынесено 3 газовых баллона, что предотвратило потенциальный взрыв.

Тушение продолжается. В работе пять стволов. Информация о пострадавших не поступала.

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