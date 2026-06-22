Рожала в коридоре, в кресле: под Алматы младенец умер после падения на пол сразу после рождения

Трагический случай произошел в городе Каскелене Алматинской области – только что появившийся на свет младенец упал на пол и умер через несколько дней, сообщает Zakon.kz.

О произошедшем 21 июня 2026 года рассказала сестра роженицы в Threads.

"Вчера я потеряла племянника, ребенку было от роду 5 дней. Причина – ребенка уронили при родах, а уронили, потому что роженицу везли рожать в инвалидном кресле вместо кушетки, и, соответственно, ребенок выпал", – говорится в публикации.

Со слов автора, женщине должны были делать кесарево сечение, но в тот день начались стремительные роды.

"Она родила прямо в кресле, пока ее везли по коридору и искали для нее родильную палату. Ребенок упал сразу из матери на пол в движущемся состоянии..." – пояснила в комментариях родственница роженицы.

По ее словам, после случившегося врачи не сделали ничего, чтобы спасти малыша или помочь ему.

"Они сказали, что с ребенком все в порядке, и отдали матери. На следующий день ребенок перестал есть, еле дышал, и его быстро перевели в другую больницу на операцию. Ребенок не выжил, врачи другой больницы нам сказали – ребенок поступил с травмой. Теперь же роддом снимает с себя ответственность за свою халатность. Скидывая всю вину на саму роженицу. Мы будем писать заявления во все инстанции, но я все равно хочу предупредить всех, кому рожать, будьте бдительны, будьте осторожны..." – говорится в посте.

На информацию отреагировали в ГКП на ПХВ "Карасайская клиническая многопрофильная центральная районная больница".

"По данному случаю в ГКП на ПХВ "Карасайская КМЦРБ" проводится внутренний аудит качества оказания медицинской помощи, а также служебная проверка по фактам, изложенным в обращении. Окончательные выводы будут сделаны по результатам внутреннего расследования, экспертной оценки медицинской документации и получения заключений уполномоченных экспертных организаций. После завершения всех проверочных мероприятий и получения итоговых заключений будут приняты соответствующие меры в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан", – сказано в комментарии.

В начале июня 2026 года сообщалось, что в Алматы расследуют гибель женщины и ее ребенка в перинатальном центре.