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Происшествия

Убитый полицейский из Алматы оказался отцом семерых детей: появились и другие подробности

Убийство полицейского, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 06:30 Фото: Zakon.kz
37-летний старший оперуполномоченный Аслан Альсеров похоронен 24 июня. В ходе расследования его смерти обнародованы некоторые факты из его биографии, сообщает Zakon.kz.

23 июня в полицию поступило сообщение об обнаружении тела в горной местности. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны подозреваемые.

Как передает "КТК", трагедия случилась в квартире на первом этаже. Сейчас дверь опечатана. Предположительно, после убийства его тело вывезли за город, а затем сожгли в 300 км от Алматы.

Аслан Альсеров трудился старшим оперуполномоченным. Его жена тоже работала в органах. Пара прожила в браке 15 лет. У них семеро детей. Сыновья занимались спортом. Соседи отзываются об Альсеровых положительно.

24 июня мужчину похоронили.

"Полиция расследует уголовное дело по факту убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемым грозит от 15 лет тюрьмы", – говорится в репортаже.

По официальной версии, подозреваемых двое. Это супруга убитого и их 14-летний сын.

А в Северо-Казахстанской области 22-летний мужчина избил собственного отца. Свои действия он снимал на телефон и позже опубликовал в социальных сетях.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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