Жуткое убийство Нурай Серикбай в Шымкенте: адвокаты заявили о нарушениях в деле

Дело о гибели 21-летней Нурай Серикбай, убитой в Шымкенте, направлено в прокуратуру. Но сторона потерпевших заявляет о серьезных нарушениях, допущенных в ходе расследования, и требует вернуть материалы на дополнительное следствие, передает Zakon.kz.

Как сообщает 4 июля 2026 года телеканал "Отырар ТВ", уголовное дело по факту убийства 21-летней Нурай Серикбай, которая погибла от рук знакомого возле собственного дома в Шымкенте, передано в прокуратуру.

Об этом сообщили брат погибшей и адвокат потерпевшей стороны. Но после ознакомления с материалами дела родственники заявили, что не согласны с выводами следствия.

По их словам, часть ходатайств, поданных в ходе расследования, так и не была рассмотрена, а в материалах дела выявлен ряд существенных недостатков. В связи с этим они требуют вернуть дело на дополнительное расследование.

"После изучения материалов дела у нас возник целый ряд вопросов. Мы установили, что некоторые из наших ходатайств так и не были рассмотрены, кроме того, выявлены существенные недостатки в ходе расследования. Все эти замечания мы изложили в жалобе, направленной прокурору. В ней мы указали на все выявленные нарушения и попросили вернуть уголовное дело на дополнительное расследование, чтобы устранить эти недостатки. Однако на сегодняшний день ответа на нашу жалобу мы так и не получили", – сообщил Аянхан Омаров, адвокат потерпевшей стороны.

По словам брата погибшей Султана Серикбая, есть риск, что дело поступит в суд не в полном объеме. В настоящее время 28-летнему подозреваемому предъявлены обвинения по статьям "Убийство, совершенное с особой жестокостью", "Сталкинг" и "Принуждение к вступлению в брак".

Но потерпевшая сторона опасается, что прокуратура может исключить из обвинения статьи о сталкинге и принуждении к браку.

Родственники обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой взять расследование на особый контроль.

"Мы просим Генеральную прокуратуру взять это дело под личный контроль. Мы настаиваем на том, чтобы обвинение было сохранено по всем трем статьям: "Сталкинг", "Принуждение к вступлению в брак" и "Убийство, совершенное с особой жестокостью". Мы опасаемся, что после изучения материалов дела отдельные статьи обвинения могут быть изменены или исключены. Именно поэтому мы выражаем такую обеспокоенность. Ведь то обвинение, которое утвердит прокуратура, напрямую повлияет на дальнейшее судебное разбирательство", – рассказал Аянхан Омаров, адвокат потерпевшей стороны.

21-летняя студентка Нурай Серикбай скончалась 11 января 2026 года от ножевых ранений, которые нанес ее знакомый. Подозреваемый в убийстве скрылся с места преступления. Но 13 января в полиции заявили о его задержании в 10 км от Шымкента. Позднее родные девушки раскрыли детали жестокого убийства.