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Происшествия

Элитные авто отправили на штрафстоянку после ночных гонок по Рыскулова в Алматы

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 14:59 Фото: Zakon.kz
Колонну стритрейсеров заблокировали на проспекте Рыскулова в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции (ДП), ночью проспект Рыскулова, одна из самых оживленных магистралей города, внезапно превращается в импровизированную гоночную трассу.

Несколько автомобилей на высокой скорости устраивают опасные заезды, подвергая риску жизни других участников дорожного движения.

Но нарушителей замечает один из экипажей патрульной полиции.

Информация мгновенно передается по радиосвязи, к операции подключаются ближайшие наряды. Спустя считанные минуты полицейские блокируют колонну автомобилей на проспекте Рыскулова, западнее улицы Кудерина. Всего остановлены десять машин, среди которых – и дорогостоящие автомобили.

Уже после в отношении каждого водителя составлены административные материалы за допущенные нарушения правил дорожного движения, в том числе за создание аварийной ситуации и нарушения правил маневрирования.

Транспортные средства водворены на специализированную штрафную стоянку.

В полиции напоминают: уличные гонки – это не демонстрация мастерства, а сознательное создание угрозы для окружающих.

Немного ранее мы рассказывали, что в Алматы житель дома задержал предполагаемого закладчика до приезда полиции.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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