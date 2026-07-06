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События

Гражданский арест: в Алматы житель дома задержал предполагаемого закладчика до приезда полиции

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 13:05 Фото: Zakon.kz
В Турксибском районе Алматы местные жители сообщили в полицию о подозрительном мужчине, который ходил по частному сектору и, предположительно, искал наркотическую закладку, сообщает Zakon.kz.

На место отправили экипаж "Буран-813". Однако до приезда полицейских один из жителей самостоятельно задержал мужчину и передал его прибывшему экипажу.

Во время досмотра следственно-оперативная группа обнаружила у 33-летнего безработного алматинца несколько свертков с порошкообразным веществом. Задержанный сообщил, что употребляет наркотики, и искал закладку с так называемой "скоростью".

Содержимое изъятых свертков и происхождение вещества установит судебно-химическая экспертиза.

В полиции отметили, что благодаря своевременным сообщениям жителей удается оперативно пресекать противоправные действия, и призвали граждан сообщать о подобных случаях по телефону 102.

В конце июня на въезде в Астану был задержан подозреваемый в поставке наркотиков.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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