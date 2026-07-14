Спор у кафе перерос в стрельбу: алматинец из охотничьего ружья ранил знакомого
Фото: Zakon.kz
Тихий вечер в частном секторе Турксибского района Алматы в одно мгновение нарушил звук выстрела. О том, что произошло, Zakon.kz рассказали в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП).
По данным следствия, между двумя знакомыми возник конфликт еще днем на одном из мероприятий возле кафе в нижней части мегаполиса.
Казалось, что на этом спор был исчерпан, однако спустя некоторое время один из участников конфликта приехал к дому своего оппонента.
Во время очередной ссоры хозяин дома вынес охотничье ружье и выстрелил в мужчину.
В итоге 31-летний пострадавший с огнестрельным ранением был экстренно госпитализирован.
"Подозреваемого задержали по горячим следам. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело".Пресс-служба ДП Алматы
Теперь устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также происхождение и законность хранения изъятого охотничьего ружья.
10 июля 2026 года сообщалось, что ночные разборки в Мангистау едва не закончились убийством. О том, что произошло, читайте по этой ссылке.
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