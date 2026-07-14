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Происшествия

Спор у кафе перерос в стрельбу: алматинец из охотничьего ружья ранил знакомого

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 14:41 Фото: Zakon.kz
Тихий вечер в частном секторе Турксибского района Алматы в одно мгновение нарушил звук выстрела. О том, что произошло, Zakon.kz рассказали в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП).

По данным следствия, между двумя знакомыми возник конфликт еще днем на одном из мероприятий возле кафе в нижней части мегаполиса.

Казалось, что на этом спор был исчерпан, однако спустя некоторое время один из участников конфликта приехал к дому своего оппонента.

Во время очередной ссоры хозяин дома вынес охотничье ружье и выстрелил в мужчину.

В итоге 31-летний пострадавший с огнестрельным ранением был экстренно госпитализирован.

"Подозреваемого задержали по горячим следам. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело".Пресс-служба ДП Алматы

Теперь устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также происхождение и законность хранения изъятого охотничьего ружья.

10 июля 2026 года сообщалось, что ночные разборки в Мангистау едва не закончились убийством. О том, что произошло, читайте по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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