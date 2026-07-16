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Происшествия

Пожар в "Семей орманы": министры ЧС и экологии вылетели в область Абай по поручению премьера Бектенова

Семей орманы, пожар, Чингис Аринов, Олжас Бектенов, Ерлан Нысанбаев, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 16:48 Фото: Telegram/EcologyofQazaqstan, primeminister.kz
По поручению премьер-министра Олжаса Бектенова для координации работ в РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" направлены министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов и министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом 16 июля 2026 года рассказали в пресс-службе правительства РК:

"Премьер-министр Олжас Бектенов поручил министру по чрезвычайным ситуациям Чингису Аринову и министру экологии и природных ресурсов Ерлану Нысанбаеву незамедлительно направиться в область Абай для координации работ по ликвидации лесного пожара на территории "Семей орманы". Поручено усилить меры для оперативного предотвращения огня и защиты ближайших населенных пунктов".

По состоянию на 16:00 в пожаротушении задействованы свыше 400 человек и порядка 100 единиц техники. Произведены вбросы воды объемом свыше 100 тонн.

Отмечается, что работа штаба находится на личном контроле руководителя правительства.

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, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 16:48
Масштабы пожара в "Семей орманы" сняли с воздуха

Ранее сообщалось, что 16 июля 2026 года в РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" в области Абай вспыхнул пожар. Возгорание было зарегистрировано в 09:45 в 57-м квартале Камышенского лесничества Бородулихинского филиала. К тушению лесного пожара в "Семей орманы" привлекли авиацию МЧС, Минобороны и КНБ.

Сотрудники полиции области Абай эвакуировали 190 детей и 20 работников детского лагеря "DosbolLike", расположенного вблизи ГЛПР "Семей орманы".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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