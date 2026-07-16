Пожар в "Семей орманы": министры ЧС и экологии вылетели в область Абай по поручению премьера Бектенова
Об этом 16 июля 2026 года рассказали в пресс-службе правительства РК:
"Премьер-министр Олжас Бектенов поручил министру по чрезвычайным ситуациям Чингису Аринову и министру экологии и природных ресурсов Ерлану Нысанбаеву незамедлительно направиться в область Абай для координации работ по ликвидации лесного пожара на территории "Семей орманы". Поручено усилить меры для оперативного предотвращения огня и защиты ближайших населенных пунктов".
По состоянию на 16:00 в пожаротушении задействованы свыше 400 человек и порядка 100 единиц техники. Произведены вбросы воды объемом свыше 100 тонн.
Отмечается, что работа штаба находится на личном контроле руководителя правительства.
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Ранее сообщалось, что 16 июля 2026 года в РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" в области Абай вспыхнул пожар. Возгорание было зарегистрировано в 09:45 в 57-м квартале Камышенского лесничества Бородулихинского филиала. К тушению лесного пожара в "Семей орманы" привлекли авиацию МЧС, Минобороны и КНБ.
Сотрудники полиции области Абай эвакуировали 190 детей и 20 работников детского лагеря "DosbolLike", расположенного вблизи ГЛПР "Семей орманы".