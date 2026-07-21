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Происшествия

Под Алматы мопедист сбил пенсионерку на переходе и сбежал: что было дальше

Пешеходный переход, пешеходная зебра, дорожная зебра, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 11:20 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В поселке Боралдай Алматинской области мопедист на высокой скорости сбил пожилую женщину на пешеходном переходе. Кадры происшествия были опубликованы в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают свидетели, после ДТП молодой человек спокойно собрал свои вещи и скрылся с места происшествия.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области рассказали некоторые подробности произошедшего.

Так, в результате аварии травмы получили пешеход и пассажир мопеда. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение.

"После проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции оперативно установили местонахождение водителя и задержали его".Пресс-служба ДП Алматинской области

В итоге в отношении нарушителя составлены административные материалы за нарушение Правил дорожного движения (ПДД) и оставление места дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

С 2025 года в Казахстане мопеды приравнены к механическим транспортным средствам. Водители обязаны иметь водительское удостоверение (категории "А1", "А" или "В"), техпаспорт и номерной знак, а также проходить регистрацию в СпецЦОНе. Езда без регистрации и страховки наказывается штрафом.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области расследуют обстоятельства ДТП, в котором женщина потеряла ногу. Автомобиль въехал во двор частного дома, где семья отмечала день рождения. Тяжелее всех пострадала именинница.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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