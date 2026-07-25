Почти 6 тонн прекурсора изъяли в Узбекистане

В Ташкентской области обнаружили крупную партию соляной кислоты, которая считается прекурсором (компонентом для производства наркотиков). Сначала при продаже конфисковали тонну химического вещества, затем при осмотре склада нашли еще 4900 килограммов, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Управления по борьбе с контрабандой Таможенного комитета Узбекистана задержали в Ташкентском районе трех человек при попытке продать тонну соляной кислоты за 14,5 млн сумов (примерно 600 тысяч тенге). Об этом заявили в пресс-службе ведомства 25 июля 2026 года.

При дальнейшей проверке выяснилось, что на арендованном складе одного из задержанных хранится еще почти пять тонн кислоты. Документов на хранение, перевозку и реализацию у подозреваемых не было. Теперь следователи должны установить первоначальный источник химвещества.

Соляная кислота (15% и более, исключая ее соли) включена в список прекурсоров (промежуточные компоненты, используемые при производстве наркотических веществ), нелегальный оборот которых в Узбекистане запрещен.

"Наркотики, изготовленные с использованием этого вещества, могли разрушить судьбы сотен людей и создать серьезную угрозу общественной безопасности", – говорится в сообщении Таможенного комитета.

11 июня 2026 года президент Узбекистана подписал закон, усиливающий ответственность за наркопреступления. В частности, введена отдельная уголовная ответственность за создание нарколабораторий.



