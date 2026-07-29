Казахстанцы жестоко избивали друг друга в TikTok ради денег: чем все закончилось

Двух жителей Жамбылской области привлекли к ответственности за мелкое хулиганство во время прямых эфиров в TikTok. Молодые люди намеренно избивали друг друга и использовали нецензурную лексику, чтобы привлечь аудиторию и получить донаты, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Байзакском районном суде, административные дела рассмотрены в отношении 19-летних гражданки "Б." и гражданина "Т." по части 1 статьи 434 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Судом установлено, что в июле 2026 года жители села Сарыкемер Байзакского района, находясь у себя дома, во время прямых эфиров в TikTok ради получения донатов и привлечения зрителей намеренно причиняли друг другу физический вред, а также неоднократно употребляли нецензурные слова.

"Своими действиями правонарушители проявили неуважение к окружающим и нарушили общественный порядок. Их вина доказана протоколами, материалами мониторинга социальных сетей, объяснениями граждан и видеозаписью прямой трансляции". Байзакский районный суд Жамбылской области

В ходе судебного заседания девушка полностью признала вину, раскаялась и попросила назначить ей общественные работы, сославшись на тяжелое материальное положение. Молодой человек также признал вину и просил ограничиться штрафом.

При назначении наказания суд учел признание вины, раскаяние и молодой возраст девушки в качестве смягчающих обстоятельств. Отягчающих обстоятельств по ее делу установлено не было.

"Постановлениями суда правонарушители признаны виновными по ч.1 ст. 434 КоАП, и гражданке Б. назначено наказание в виде привлечения к общественным работам сроком на 30 часов, а гражданину Т. назначен штраф в размере 86 тысяч тенге", – рассказали в суде 29 июля 2026 года.

Постановления не вступили в законную силу.

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