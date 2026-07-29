Исчез после дежурства: задержан солдат-срочник, объявленный в розыск на востоке Казахстана

Солдата-срочника, объявленного в розыск отделом военной полиции Усть-Каменогорского гарнизона, задержали в 20 км от областного центра, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 29 июля 2026 года, заявили в Главном управлении военной полиции Вооруженных сил РК:

"Силами военной полиции Вооруженных сил РК военнослужащий срочной службы рядовой Мархан А. Е., ранее самовольно оставивший место несения службы в одной из воинских частей Усть-Каменогорского гарнизона, задержан в 20 км от областного центра. В настоящее время военнослужащий доставлен в отдел военной полиции. Его жизни и здоровью ничего не угрожает".

По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

"По предварительной информации, причиной самовольного оставления места несения службы стала тоска по дому". Главное управление военной полиции ВС РК

В ходе разбирательства военнослужащий сообщил, что фактов неуставных взаимоотношений, а также превышения должностных полномочий со стороны командиров и сослуживцев не было.

26 июля 2026 года военная полиция Вооруженных сил РК объявила о розыске солдата-срочника. Отмечалось, что 23 июля около 06:30 рядовой Мархан А. Е., 31.03.2004 года рождения, находясь в составе суточного наряда в качестве дневального, самовольно оставил место несения службы. Уточнялось, что оружия при себе не имел, предположительно, покинул территорию части в форменном обмундировании, не исключается переодевание в гражданскую одежду.