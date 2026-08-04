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Происшествия

Жестокое убийство Нурай Серикбай из Шымкента: в суде вспыхнул скандал

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 23:20 Фото: Zakon.kz
Громкий процесс по делу об убийстве Нурай Серикбай едва не сорвался из-за вспыхнувшей в зале суда перепалки между родными погибшей и семьей подсудимого. Дело рассматривают в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента, передает Zakon.kz.

Как сообщает 4 августа 2026 года телеканал "Алматы ТВ", родители обвиняемого Шерхана Аймахана впервые подробно рассказали свою версию событий. Они опровергают похищение Нурай и настаивают на том, что девушка добровольно приехала к ним домой, но родные погибшей были против этого брака.

Мать подсудимого отметила, что после предполагаемого похищения ее сын пытался причинить себе вред.

"Он порезал себе обе руки, потому что полюбил девушку. Всякое бывает, когда человек сильно любит", – заявила мать подсудимого Айгуль Макенова.

Еще одной важной частью заседания стал допрос бывшего следователя, который занимался делом Нурай. Он подтвердил: еще за несколько месяцев до убийства в полицию поступило сообщение на номер "102" о предполагаемом похищении Нурай с целью принуждения к браку.

Однако расследование прекратили после того как Нурай якобы подтвердила добровольное присутствие в доме Шерхана. Экс-следователь признал, что во время выезда по этому обращению его нагрудная камера не работала.

После гибели девушки несколько сотрудников полиции были уволены, а в отношении некоторых возбудили уголовные дела за ненадлежащее исполнение обязанностей.

"Видеожетон у нас был. Насколько помню, он был у меня и у оперативного сотрудника. Но в тот день устройство разрядилось. Заряда хватает ненадолго", – рассказал бывший следователь Абильгазы Артыкбай.

21-летняя студентка Нурай Серикбай скончалась 11 января 2026 года от ножевых ранений, которые нанес ее знакомый. Подозреваемый в убийстве скрылся с места преступления.

Но 13 января 2026 года в полиции заявили о его задержании в 10 км от Шымкента. Позднее родные девушки раскрыли детали жестокого убийства.

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Канат Болысбек
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