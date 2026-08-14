#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+33°
$
465.08
536.52
5.56
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+33°
$
465.08
536.52
5.56
Происшествия

"Считают себя бессмертными": в Астане подросток на самокате попал под автобус на спецполосе

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 13:29 Фото: Zakon.kz
Подростки на самокатах выехали на встречную полосу для общественного транспорта в Астане. Один из них попал под колеса автобуса, сообщает Zakon.kz.

О случившемся рассказал казахстанский журналист на своей странице в Instagram.

По словам очевидцев, в тот момент, когда автобус собирался делать остановку, ему навстречу по той же (автобусной) полосе двигались три подростка на самокатах.

"Не тормозили, а пытались проскочить между автобусом и бордюром. Двоим это удалось сделать, третьему – не повезло. Мальчик жив. Царапина на лице, но место ДТП покинул. Понятно, что шок. Тут вывод один – они либо бессмертными себя считают, либо нет чувства самосохранения", – отметил автор в описании к видео.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в столичную пресс-службу Департамента полиции (ДП).

Там уточнили, что все произошло 13 августа 2026 года.

"Водитель маршрутного автобуса марки Yutong, следуя по улице Туркестан, при заезде на остановочный комплекс допустил наезд на подростка, который передвигался на самокате во встречном направлении по полосе, предназначенной для общественного транспорта".Пресс-служба ДП Астаны

Подросток обратился за медпомощью. После его отпустили на амбулаторное лечение.

"Проводится проверка", – заключили в ДП.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 13:29
Самокатам закрывают тротуары, а автошколы ждут проверки: что изменится в Казахстане

Еще в начале июня корреспондент Zakon.kz рассказывал, как ребенку провести каникулы без визита к травматологу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Когда в Астане введут
13:45, 11 июня 2024
Когда в Астане введут выделенную полосу для автобусов
грессивное поведение пассажира автобуса попало на видео в Астане
21:07, 03 мая 2024
Агрессивное поведение пассажира автобуса попало на видео в Астане
В Астане водитель автобуса проехал на красный свет и сбил женщину
19:52, 02 ноября 2023
В Астане водитель автобуса проехал на красный свет и сбил женщину
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ига Швёнтек
13:19, Сегодня
"Она вернулась": Tennis Letter оценил разгромную победу Швёнтек над Рыбакиной за трофей Торонто
&quot;Барыс&quot; - &quot;Сибирь&quot;
12:59, Сегодня
Внесены изменения во время начала сентябрьских домашних матчей "Барыса" в КХЛ
София Шешукова
12:40, Сегодня
Чемпионат Азии по тяжёлой атлетике: София Шешукова из Казахстана опять вошла в ТОП-3
&quot;Не спешите радоваться&quot;: топ-тренер из РК об олимпийских шансах российского бокса
12:30, Сегодня
"Не спешите радоваться": тренер Омурзаков об олимпийских шансах российского бокса
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: