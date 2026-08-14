"Считают себя бессмертными": в Астане подросток на самокате попал под автобус на спецполосе

Подростки на самокатах выехали на встречную полосу для общественного транспорта в Астане. Один из них попал под колеса автобуса, сообщает Zakon.kz.

О случившемся рассказал казахстанский журналист на своей странице в Instagram.

По словам очевидцев, в тот момент, когда автобус собирался делать остановку, ему навстречу по той же (автобусной) полосе двигались три подростка на самокатах.

"Не тормозили, а пытались проскочить между автобусом и бордюром. Двоим это удалось сделать, третьему – не повезло. Мальчик жив. Царапина на лице, но место ДТП покинул. Понятно, что шок. Тут вывод один – они либо бессмертными себя считают, либо нет чувства самосохранения", – отметил автор в описании к видео.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в столичную пресс-службу Департамента полиции (ДП).

Там уточнили, что все произошло 13 августа 2026 года.

"Водитель маршрутного автобуса марки Yutong, следуя по улице Туркестан, при заезде на остановочный комплекс допустил наезд на подростка, который передвигался на самокате во встречном направлении по полосе, предназначенной для общественного транспорта". Пресс-служба ДП Астаны

Подросток обратился за медпомощью. После его отпустили на амбулаторное лечение.

"Проводится проверка", – заключили в ДП.

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