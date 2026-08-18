17 казахстанцев доставили в полицию после обыска в ночном клубе
Подробности 18 августа 2026 года раскрыли в Департаменте полиции (ДП) Актюбинской области:
"В ходе обысковых мероприятий в помещении клуба, в частности в мужском туалете, обнаружены и изъяты три свертка с веществом, внешне похожим на наркотическое. Кроме того, обнаружены и изъяты металлический кастет и два складных ножа. Вблизи барной стойки сотрудники полиции обнаружили четыре кальяна".
Также установлено, что на момент проведения мероприятия в клубе находился несовершеннолетний, что является нарушением установленного законодательством запрета на нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время.
Отмечается, что по выявленным фактам в отношении администрации увеселительного заведения составлены протоколы об административных правонарушениях.
Кроме того, в ходе проверки установлено, что охранники заведения осуществляли трудовую деятельность без заключения соответствующих трудовых договоров.
"В отдел полиции доставлены 17 человек. Изъятые вещества направлены на соответствующее исследование для установления их состава и принадлежности к наркотическим либо иным запрещенным к обороту веществам. В настоящее время по данному факту проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, лиц, причастных к возможному незаконному обороту запрещенных веществ, а также документирование возможной противоправной деятельности".Пресс-служба ДП Актюбинской области
По результатам исследований и следственных мероприятий, как заверили в полиции региона, действиям причастных лиц будет дана соответствующая правовая оценка в соответствии с законодательством РК.
17 августа 2026 года стало известно, что в Актобе двое мужчин систематически вымогали деньги у продавца одного из местных бутиков, угрожая сжечь его место работы. В итоге потерпевший отдал злоумышленникам более миллиона тенге, но позже простил обидчиков в суде.