#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
464.02
536.18
5.54
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
464.02
536.18
5.54
События

"Кинг-Конг" скрывался 17 лет: участника убийства в Алматы осудили на 15 лет

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 13:31 Фото: Zakon.kz
В Алматы к 15 годам лишения свободы приговорили участника убийства, совершенного еще в 2008 году. После преступления мужчина покинул Казахстан и 17 лет скрывался за границей, в том числе в странах Европы, используя измененные анкетные данные, сообщает Zakon.kz.

Убийство произошло ночью 19 мая 2008 года в центре Алматы. По материалам дела, Ю. Юсупов и его сообщник А. Коваленко из-за конфликта с представителем криминальной среды подкараулили мужчину возле дома на улице Фурманова (нынешняя Назарбаева). В потерпевшего несколько раз выстрелили, в том числе в затылок. Он скончался на месте.

После преступления Юсупов покинул Казахстан и был объявлен в международный розыск. Коваленко задержали летом того же года после вооруженного инцидента в зоне отдыха "Старая крепость" в Капшагае, где был убит полицейский и еще четверо получили тяжелые ранения. В 2009 году его приговорили к 23 годам лишения свободы.

По данным правоохранительных органов, Юсупов был известен в криминальной среде под прозвищем "Кинг-Конг" и входил в окружение кыргызского криминального авторитета. Его также разыскивали в Кыргызстане в связи с убийством владельца автомойки в Бишкеке в 2007 году.

Задержать Юсупова удалось в августе 2025 года при пересечении границы Литвы. В ноябре по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана его экстрадировали на родину.

В июле 2026 года суд признал Юсупова виновным в пособничестве в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и приговорил к 15 годам лишения свободы.

Ранее убийцу студентки Нурай Серикбай приговорили к пожизненному сроку.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Приговор неуловимому аферисту вынесли в Шымкенте
10:20, 04 сентября 2023
Скрывался семь лет: неуловимого афериста осудили в Шымкенте
Убийство семилетней Карины: известную общественницу осудили в Алматы
11:27, 18 марта 2024
Убийство семилетней Карины: известную общественницу осудили в Алматы
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система
13:56, 02 июля 2026
Убил жену на глазах у 12-летней дочери: в Атырау вынесли приговор по делу об убийстве учительницы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан на чемпионате Азии
13:54, Сегодня
Чемпионат Азии по тяжёлой атлетике: Казахстан вошёл в ТОП-3 медального зачёта
Казахстанец Салим Хасанов из &quot;Вильярреала&quot; стал призёром международного турнира
13:40, Сегодня
Казахстанец Салим Хасанов из "Вильярреала" стал призёром международного турнира
Соболенко высказалась о звании первой ракетки мира, на которое претендует Рыбакина
13:14, Сегодня
Соболенко высказалась о звании первой ракетки мира, на которое претендует Рыбакина
Сборная Казахстана по футзалу среди глухих поднялась в мировом рейтинге
12:45, Сегодня
Сборная Казахстана по футзалу среди глухих поднялась в мировом рейтинге
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: