"Кинг-Конг" скрывался 17 лет: участника убийства в Алматы осудили на 15 лет

В Алматы к 15 годам лишения свободы приговорили участника убийства, совершенного еще в 2008 году. После преступления мужчина покинул Казахстан и 17 лет скрывался за границей, в том числе в странах Европы, используя измененные анкетные данные, сообщает Zakon.kz.

Убийство произошло ночью 19 мая 2008 года в центре Алматы. По материалам дела, Ю. Юсупов и его сообщник А. Коваленко из-за конфликта с представителем криминальной среды подкараулили мужчину возле дома на улице Фурманова (нынешняя Назарбаева). В потерпевшего несколько раз выстрелили, в том числе в затылок. Он скончался на месте.

После преступления Юсупов покинул Казахстан и был объявлен в международный розыск. Коваленко задержали летом того же года после вооруженного инцидента в зоне отдыха "Старая крепость" в Капшагае, где был убит полицейский и еще четверо получили тяжелые ранения. В 2009 году его приговорили к 23 годам лишения свободы.

По данным правоохранительных органов, Юсупов был известен в криминальной среде под прозвищем "Кинг-Конг" и входил в окружение кыргызского криминального авторитета. Его также разыскивали в Кыргызстане в связи с убийством владельца автомойки в Бишкеке в 2007 году.

Задержать Юсупова удалось в августе 2025 года при пересечении границы Литвы. В ноябре по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана его экстрадировали на родину.

В июле 2026 года суд признал Юсупова виновным в пособничестве в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и приговорил к 15 годам лишения свободы.

Ранее убийцу студентки Нурай Серикбай приговорили к пожизненному сроку.