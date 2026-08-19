#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
460.13
532.6
5.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
460.13
532.6
5.42
Происшествия

Сбил насмерть женщину на служебном авто и скрылся: скандал с сотрудником ЦОНа в Алматинской области

Сбитый пешеход, сбитый человек, наезд на пешехода, наезд на человека, смертельное ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 09:15 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области сотрудник ЦОНа сбил насмерть пенсионерку и скрылся. Его начальство инцидент укрыло. Что по этому поводу предприняли в полиции и НАО "Государственная корпорации "Правительство для граждан", узнал Zakon.kz.

Информация появилась в соцсетях. Пользователь Сауле Бикитеева со ссылкой на подписчика в Instagram 18 августа 2026 года написала следующее:

"Сотрудник ЦОНа на служебной машине сбил человека, позже она скончалась в больнице, но директор НАО госкорпорации Алматинской области Бектурсынов Талгат скрыл это, Центральный аппарат только узнали и молчат. То есть служебную машину нашли на СТО, место ДТП оставил, вот недавно поймали задержали специалиста, а служебка каждый вечер должна стоять до утра в ЦОНе, но ее три дня скрывали. У нас по должностной инструкции прописано, что надо сообщать в Центральный аппарат НАО и машину должны ставить на стоянку. ДТП было в Енбекшиказахском районе, село Шелек, в не рабочее время. Ночью".

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона прокомментировали, что 26-летний водитель, который скрылся с места смертельного дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Енбекшиказахском районе, взят под стражу.

"По предварительным данным, 11 августа 2026 года около 20:00 на автодороге Алматы – Шелек – Хоргос – Байсейт водитель автомашины Kia Sorento допустил наезд на 77-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин дорожно-транспортного происшествия", – говорится в комментарии.

Отреагировали на случившееся и в НАО "Государственной корпорации "Правительство для граждан".

"По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 11 августа 2026 года с участием сотрудника Филиала "Правительства для граждан" Алматинской области, сообщаем следующее. Госкорпорация подтверждает, что происшествие произошло с участием сотрудника Филиала на служебном автотранспорте. После получения информации о происшествии Госкорпорацией в пределах своей компетенции было проведено служебное расследование, в рамках которого дана оценка действиям должностных лиц, уровню внутреннего контроля и организации эксплуатации служебного автотранспорта. По итогам служебного расследования к должностным лицам применили меры дисциплинарного характера", – прокомментировали 18 августа в ведомстве.

Так, заместитель директора филиала по общим вопросам привлечен к дисциплинарной ответственности за ненадлежащую организацию контроля за эксплуатацией служебного автотранспорта по курируемому направлению, а также ненадлежащее обеспечение полноты и объективности служебной информации.

Директор филиала привлечен к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей в части общего руководства и контроля за деятельностью филиала, организации системы внутреннего контроля, а также обеспечения сохранности и целевого использования имущества.

"При этом вопрос юридической ответственности непосредственно сотрудника, управлявшего служебным автотранспортом, повлекшим ДТП с чрезвычайными последствиями, относится исключительно к компетенции правоохранительных и судебных органов. Степень и характер ответственности будут определены в рамках проводимого уголовного производства и судебного разбирательства в соответствии с действующим законодательством", – добавили в НАО.

Государственная корпорация выразила глубокие соболезнования родным и близким погибшей.

Известный в Казахстане бывший депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек угодил в ДТП ранее. 15 августа на трассе Западная Европа – Западный Китай в Рыскуловском районе Жамбылской области он, по предварительным данным, сбил мужчину.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции
20:40, 20 декабря 2024
Полицейского сбили насмерть на трассе в Алматинской области из-за гололеда
Сотрудники ЦОНов &quot;переехали&quot; в супермаркеты и ТРЦ
16:10, 04 марта 2024
Сотрудники ЦОНов "переехали" в супермаркеты и ТРЦ
Мужчину сбили насмерть в Алматинской области
18:29, 10 марта 2024
Мужчину сбили насмерть в Алматинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Центральная блокирующая сборной Казахстана Айгуль Мулькибаева
10:13, Сегодня
Стал известен состав женской сборной Казахстана по волейболу на чемпионат Азии
&quot;Мало-результативная встреча&quot;: в Британии назвали победителя матча &quot;Кайрат&quot; - &quot;Андерлехт&quot;
09:57, Сегодня
"Малорезультативная встреча": в Британии назвали победителя матча "Кайрат" - "Андерлехт"
Адильбек Мусин на ОИ-2024 в Париже
09:42, Сегодня
"Главный старт - Азиада": главный тренер сборной Казахстана по плаванию обозначил цели
Арина Соболенко и Елена Рыбакина
09:25, Сегодня
LIVE: Рейтинг WTA. Соболенко опережает Рыбакину более чем на 500 очков
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: