Сбил насмерть женщину на служебном авто и скрылся: скандал с сотрудником ЦОНа в Алматинской области

В Алматинской области сотрудник ЦОНа сбил насмерть пенсионерку и скрылся. Его начальство инцидент укрыло. Что по этому поводу предприняли в полиции и НАО "Государственная корпорации "Правительство для граждан", узнал Zakon.kz.

Информация появилась в соцсетях. Пользователь Сауле Бикитеева со ссылкой на подписчика в Instagram 18 августа 2026 года написала следующее:

"Сотрудник ЦОНа на служебной машине сбил человека, позже она скончалась в больнице, но директор НАО госкорпорации Алматинской области Бектурсынов Талгат скрыл это, Центральный аппарат только узнали и молчат. То есть служебную машину нашли на СТО, место ДТП оставил, вот недавно поймали задержали специалиста, а служебка каждый вечер должна стоять до утра в ЦОНе, но ее три дня скрывали. У нас по должностной инструкции прописано, что надо сообщать в Центральный аппарат НАО и машину должны ставить на стоянку. ДТП было в Енбекшиказахском районе, село Шелек, в не рабочее время. Ночью".

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона прокомментировали, что 26-летний водитель, который скрылся с места смертельного дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Енбекшиказахском районе, взят под стражу.

"По предварительным данным, 11 августа 2026 года около 20:00 на автодороге Алматы – Шелек – Хоргос – Байсейт водитель автомашины Kia Sorento допустил наезд на 77-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин дорожно-транспортного происшествия", – говорится в комментарии.

Отреагировали на случившееся и в НАО "Государственной корпорации "Правительство для граждан".

"По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 11 августа 2026 года с участием сотрудника Филиала "Правительства для граждан" Алматинской области, сообщаем следующее. Госкорпорация подтверждает, что происшествие произошло с участием сотрудника Филиала на служебном автотранспорте. После получения информации о происшествии Госкорпорацией в пределах своей компетенции было проведено служебное расследование, в рамках которого дана оценка действиям должностных лиц, уровню внутреннего контроля и организации эксплуатации служебного автотранспорта. По итогам служебного расследования к должностным лицам применили меры дисциплинарного характера", – прокомментировали 18 августа в ведомстве.

Так, заместитель директора филиала по общим вопросам привлечен к дисциплинарной ответственности за ненадлежащую организацию контроля за эксплуатацией служебного автотранспорта по курируемому направлению, а также ненадлежащее обеспечение полноты и объективности служебной информации.

Директор филиала привлечен к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей в части общего руководства и контроля за деятельностью филиала, организации системы внутреннего контроля, а также обеспечения сохранности и целевого использования имущества.

"При этом вопрос юридической ответственности непосредственно сотрудника, управлявшего служебным автотранспортом, повлекшим ДТП с чрезвычайными последствиями, относится исключительно к компетенции правоохранительных и судебных органов. Степень и характер ответственности будут определены в рамках проводимого уголовного производства и судебного разбирательства в соответствии с действующим законодательством", – добавили в НАО.

Государственная корпорация выразила глубокие соболезнования родным и близким погибшей.

Известный в Казахстане бывший депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек угодил в ДТП ранее. 15 августа на трассе Западная Европа – Западный Китай в Рыскуловском районе Жамбылской области он, по предварительным данным, сбил мужчину.