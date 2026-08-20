Два брата и куратор в Signal: МВД накрыло масштабное производство "синтетики"

В Экибастузе пресечена деятельность лаборатории по масштабному производству синтетических наркотиков. Об этом сегодня, 20 августа 2026 года, заявили в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Подробности раскрыл начальник управления Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов:

"Министерство внутренних дел проводит целенаправленные мероприятия по искоренению производства наркотиков в стране. В результате оперативно-розыскных мероприятий в Экибастузе Павлодарской области пресечена деятельность лаборатории по производству синтетических наркотиков. Задержаны местные жители – два брата, которые во дворе жилого дома в гараже, оборудованном под синтез запрещенных веществ, наладили масштабное производство "синтетики".

Спикер уточнил, что при обыске изъято свыше 10 кг психотропного вещества альфа-PVP, 860 литров химических жидкостей, в том числе 300-литровая емкость-реактор, лабораторная посуда, весы и средства индивидуальной защиты.

"Установлено, что действия подозреваемых координировал куратор через мессенджер Signal, который отслеживал весь цикл наркопроизводства и оставлял им схроны с прекурсорами. По факту организации производства наркотиков начато досудебное расследование по ст. 297-1 Уголовного кодекса РК". Бахытжан Амирханов

Представитель МВД отметил, что подозреваемым грозит строгое наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.

"Подозреваемые водворены в ИВС. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению каналов поставки прекурсоров, а также иных лиц, причастных к организации наркобизнеса". Бахытжан Амирханов

Министерство внутренних дел предупреждает казахстанцев, что "любые попытки наладить производство наркотиков в Казахстане будут пресекаться жестко и бескомпромиссно".

18 августа 2026 года стало известно, что в одном из ночных клубов Актобе полиция провела обыски. В результате были обнаружены и изъяты три свертка с веществом, внешне похожим на наркотическое. В отдел полиции были доставлены 17 человек.