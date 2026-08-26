"Сувенир" из Таиланда: акмолинка пыталась получить элитную марихуану по почте
Об этом 26 августа 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, оперативники получили информацию о планируемой пересылке запрещенных веществ и взяли под контроль процесс доставки.
Запрещенный груз адресат должен был получить через отделение АО "Казпочта". Получателем международной посылки оказалась 36-летняя жительница Акмолинской области.
"Женщина была задержана полицейскими с поличным непосредственно в момент получения посылки. В ходе проведенных мероприятий наркотическое средство было изъято", – рассказали детали инцидента корреспонденту Zakon.kz в ведомстве.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства преступления и выявляют остальных участников логистической цепочки.
25 августа 2026 года в Министерстве внутренних дел Казахстана раскрыли масштаб борьбы с наркобизнесом.
Особую обеспокоенность у правоохранителей вызвало вовлечение подростков в наркосреду. За 7 месяцев были задержаны 55 несовершеннолетних, из них 32 причастны к сбыту наркотиков.