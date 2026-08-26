"Сувенир" из Таиланда: акмолинка пыталась получить элитную марихуану по почте

В Акмолинской области полицейские пресекли контрабанду марихуаны из Таиланда. Наркотическое средство пытались доставить в регион через отделение "Казпочты", сообщает Zakon.kz.

Об этом 26 августа 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, оперативники получили информацию о планируемой пересылке запрещенных веществ и взяли под контроль процесс доставки.

Запрещенный груз адресат должен был получить через отделение АО "Казпочта". Получателем международной посылки оказалась 36-летняя жительница Акмолинской области.

"Женщина была задержана полицейскими с поличным непосредственно в момент получения посылки. В ходе проведенных мероприятий наркотическое средство было изъято", – рассказали детали инцидента корреспонденту Zakon.kz в ведомстве.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства преступления и выявляют остальных участников логистической цепочки.

25 августа 2026 года в Министерстве внутренних дел Казахстана раскрыли масштаб борьбы с наркобизнесом.

Особую обеспокоенность у правоохранителей вызвало вовлечение подростков в наркосреду. За 7 месяцев были задержаны 55 несовершеннолетних, из них 32 причастны к сбыту наркотиков.