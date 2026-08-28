Хитрая актюбинка выпила за счет друга и опустошила его на 840 тысяч тенге
Об этом 28 августа 2026 года рассказали в Департаменте полиции региона. По данным ведомства, во время отдыха женщина дождалась удобного момента и незаметно вытащила у спутника мобильный телефон.
Получив доступ к банковскому приложению потерпевшего, она перевела с его счета 840 тысяч тенге на карту своей подруги.
"О пропаже денежных средств мужчина узнал на следующий день, когда обнаружил несанкционированное списание со своего банковского счета. После этого он обратился в полицию", – сообщили в ДП.
Стражи порядка оперативно вычислили подозреваемую и доставили ее в отдел. Однако вернуть деньги по горячим следам не удалось – всю сумму женщина уже успела потратить на личные нужды. Сейчас по данному факту проводятся следственные действия.
В полиции в очередной раз призвали граждан быть бдительными и не передавать гаджеты или персональные данные третьим лицам. Ни в коем случае нельзя сообщать посторонним пароли, пин-коды и SMS-пароли от банковских приложений.
Ранее в Актобе сотрудники полиции задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в двух квартирных кражах. Он совершал преступления, когда хозяева были дома.