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Происшествия

Погибли, спасая друг друга: Минтруда раскрыло причины трагедии в Aqtogai Milk и обратилось к работодателям РК

Павлодарская область, ТОО &quot;Aqtogai Milk&quot;, трагедия, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 13:13 Фото: Instagram/pavlodar_region и asaiyn.baikhan
В Павлодарской области завершено специальное расследование группового несчастного случая, произошедшего в ТОО "Aqtogai Milk", в результате которого погибли шесть работников, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 2 сентября 2026 года, заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК:

"В ходе расследования установлено, что один из работников при выполнении работ в канализационном колодце подвергся воздействию сероводорода. При попытке оказать ему помощь другие работники последовательно спускались в колодец, пытаясь спасти находившихся там коллег. В результате воздействия сероводорода погибли шесть работников, пытавшихся оказать помощь друг другу. Комиссией установлено, что работники не были надлежащим образом обучены безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, а также не были обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты".

Кроме того, организация работ в канализационном колодце не обеспечивала необходимый уровень безопасности, в том числе при возникновении аварийной ситуации и проведении спасательных мероприятий.

"По итогам работы правительственной комиссии степень вины работодателя, ТОО "Aqtogai Milk", установлена в размере 100%".Пресс-служба МТСЗН РК

Отмечается, что по результатам специального расследования определены причины и обстоятельства несчастного случая, установлены ответственные должностные лица, а также выработаны рекомендации по устранению выявленных нарушений и недопущению аналогичных случаев в дальнейшем.

"В связи с произошедшим Министерство труда и социальной защиты населения РК призывает работодателей Павлодарской области и других регионов уделить особое внимание организации работ повышенной опасности, в том числе работ в колодцах, резервуарах, емкостях и иных замкнутых пространствах", – подчеркнули в пресс-службе МТСЗН РК.

Особое внимание, как заявили в Минтруда, необходимо уделять обеспечению работников необходимыми средствами индивидуальной защиты, их надлежащему обучению безопасным методам выполнения работ, а также подготовке к действиям при возникновении аварийных ситуаций и проведении спасательных мероприятий.

"Соблюдение требований безопасности при выполнении работ повышенной опасности является непосредственной обязанностью работодателя и одним из ключевых условий сохранения жизни и здоровья работников", – подчеркнули в пресс-службе МТСЗН РК.

20 июля 2026 года в селе Жоламан Актогайского района Павлодарской области на территории одного из предприятий произошла трагедия. Вызов на станцию скорой медицинской помощи поступил в 12:01 с территории одного из ТОО. Прибывшие на место медики констатировали смерть шестерых мужчин 1963, 1975, 1983, 1998, 2006 и 2009 годов рождения. Еще один пострадавший – мужчина 1988 года рождения – был направлен в Актогайскую районную больницу. По данным Управления здравоохранения Павлодарской области, у него диагностировали отравление углекислым газом средней степени тяжести. В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Павлодарская область, ТОО "Aqtogai Milk", трагедия, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 13:13

Фото: Instagram/pavlodar_region и asaiyn.baikhan

22 июля в Минтруда заявили, что создана специальная комиссия для установления причин и обстоятельств происшествия, которой поручено установить причины несчастного случая и выработать меры по недопущению подобных происшествий. Также стало известно, что семьям погибших и пострадавшему будет оказана необходимая поддержка со стороны государственных органов и работодателя. Отмечалось, что компания предусмотрела выплату материальной помощи, сохранение выплат в размере зарплаты погибших работников до конца текущего года, а также погашение их кредитных обязательств. Также работодатель возьмет на себя расходы на содержание и обучение несовершеннолетних детей погибших до достижения ими совершеннолетия.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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