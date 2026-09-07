Двойное убийство произошло в центре Казахстана
Фото: pexels
В Караганде на территории дачного общества произошло двойное убийство, сообщает Zakon.kz.
В социальных сетях 7 сентября 2026 года появилась информация, что инцидент произошел на территории дачного общества "Оптимист". Погибшие – председатель дачного общества и общественница.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Карагандинской области сообщили, что подозреваемый в убийстве задержан.
"6 сентября в одном из дачных обществ района имени Әлихана Бөкейхана города Караганды обнаружены тела 43-летнего мужчины и 55-летней женщины с признаками огнестрельных ранений. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 56-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступления", – прокомментировали в полиции.
Задержанный дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
В Северо-Казахстанской области убитой нашли 89-летнюю женщину. Подозреваемый – ее сын.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript