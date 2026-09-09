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Происшествия

Казахстанец лишился головы на шиномонтажке

шиномонтаж, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 09:55 Фото: pixabay
На Большой объездной дороге Павлодара 7 сентября 2026 года произошел смертельный несчастный случай, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной в соцсетях информации, во время работы на шиномонтажке мужчине оторвало голову.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Павлодарской области прокомментировали, что по факту нарушения требований охраны труда возбуждено уголовное дело.

"По предварительным данным, при проведении работ по установке колеса на грузовой автомобиль произошел его взрыв. В результате работник получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался. В настоящее время проводится досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Иная информация в интересах досудебного расследования разглашению не подлежит", – говорится в комментарии.

В Астане идет расследование сразу двух несчастных случаев на стройках: двое работников погибли при падении башенных кранов.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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