#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+30°
$
464.77
541.36
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+30°
$
464.77
541.36
5.41
События

Новорожденного экстренно доставили вертолетом в Кызылорду

люди, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 11:24 Фото: скриншот видео
В Кызылординской области новорожденного ребенка доставили вертолетом в медицинское учреждение. Для этого был организован специальный санитарный рейс, сообщает Zakon.kz.

Вертолет "Казавиаспас" МЧС выполнил полет по маршруту Кызылорда – Жосалы – Кызылорда. Во время транспортировки ребенка сопровождали медицинские работники.

На борту также находились члены экипажа. Медики обеспечивали необходимое наблюдение за состоянием новорожденного на протяжении всего полета.

Ранее три девушки заблудились в горах во время спуска с пика Сатпаева высотой 4317 метров. Из-за наступившей темноты они не смогли самостоятельно продолжить путь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом
20:50, 27 апреля 2026
Новорожденного на вертолете экстренно доставили в Кызылорду
помощь спасателей
20:10, 03 июня 2025
Новорожденного малыша на вертолете экстренно доставили в Кызылорду
новорожденного экстренно доставили вертолетом из Экибастуза в Павлодар
20:39, 01 сентября 2025
Новорожденного экстренно доставили вертолетом из Экибастуза в Павлодар
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Маседо на поле в Шымкенте
12:20, Сегодня
Форвард "Ордабасы" Эвертон Маседо высказался о победе над "Кызылжаром" в КПЛ
Федереру вручили статуэтку
11:46, Сегодня
Роджер Федерер и Мэри Карилло введены в Международный зал теннисной славы
Рыбакина на турнире WTA 1000 в Торонто
11:18, Сегодня
Стали известны дата и время начала стартового матча Елены Рыбакиной на US Open
Стадион &quot;Спартак&quot; в Семее
10:46, Сегодня
Все билеты на матч "Елимай" – "Кайрат" в КПЛ проданы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: