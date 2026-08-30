Новорожденного экстренно доставили вертолетом в Кызылорду

В Кызылординской области новорожденного ребенка доставили вертолетом в медицинское учреждение. Для этого был организован специальный санитарный рейс, сообщает Zakon.kz.

Вертолет "Казавиаспас" МЧС выполнил полет по маршруту Кызылорда – Жосалы – Кызылорда. Во время транспортировки ребенка сопровождали медицинские работники.

На борту также находились члены экипажа. Медики обеспечивали необходимое наблюдение за состоянием новорожденного на протяжении всего полета.

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