Пожар на левом берегу Астаны вызвал сильное задымление

Фото: скриншот видео

13 сентября 2026 года в Астане произошел крупный пожар, дым от которого распространился на пару километров, сообщает Zakon.kz.

Кадрами пожара делятся жители и гости столицы. Очевидцы отмечаются плотный и черный дым от пожара, который охватывает небо. Zakon.kz выясняет подробности и запросил официальный комментарий в пресс-службе МЧС. Ранее 40 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Караганде.

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