Пожар на левом берегу Астаны вызвал сильное задымление
Фото: скриншот видео
13 сентября 2026 года в Астане произошел крупный пожар, дым от которого распространился на пару километров, сообщает Zakon.kz.
Кадрами пожара делятся жители и гости столицы.
Очевидцы отмечаются плотный и черный дым от пожара, который охватывает небо.
Zakon.kz выясняет подробности и запросил официальный комментарий в пресс-службе МЧС.
Ранее 40 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Караганде.
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