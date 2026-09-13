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Происшествия

Крупный дым от пожара в Астане: стало известно, что горит

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 16:44 Фото: МЧС РК
13 сентября 2026 года на левобережья Астаны загорелся строящийся объект, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, в районе Есиль по ул. Акмешит произошло возгорание на территории строящегося пятиэтажного жилого дома.

"По предварительной информации, горит кровля здания. На место оперативно прибыли столичные пожарные расчеты. Возгорание тушат по повышенному рангу. По пострадавшим информация не поступала", – рассказали в ведомстве.

На тушении задействовано 35 человек личного состава и 14 техники.

Из-за пожара на левобережье столицы поднялся крупный черный дым. Очевидцы поделились кадрами.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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