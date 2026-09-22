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Происшествия

Массажистку зверски изнасиловали в Астане

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие, насилие, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 16:23 Фото: pexels
В Астане изнасиловали девушку, предоставляющую услуги оздоровительного массажа, сообщает Zakon.kz.

О произошедшем рассказала казахстанская правозащитница Ляззат Ракишева, к которой вечером 21 сентября 2026 года за юридической помощью обратилась пострадавшая. Инцидент произошел еще 4 июля. Из-за проволочек в деле девушка решила пойти в правозащитную организацию.

Как следует из рассказа Ракишевой в Threads, пострадавшая арендовала кабинет в салоне красоты в Астане. Она окончила медицинское учебное заведение, дополнительно обучилась массажу и на законных основаниях оказывала услуги лечебного массажа. Примерно через две недели после начала работы у нее прошел лечебный массаж мужчина, который после стал просить ее найти ему боди-массажистку.

"Я сказала ему, что у меня нет таких знакомых и что я не оказываю интимных услуг. После этого он ушел. Из-за его слов я заблокировала этого человека в WhatsApp. Через месяц в 08:30 мне позвонили с незнакомого номера. Мужчина сказал, что ему необходим лечебный массаж. Я попросила его написать мне в WhatsApp. Он сказал, что не может туда написать. Тогда я сама написала на этот номер в WhatsApp и увидела, что ранее заблокировала этого человека, однако не помнила, по какой причине, поскольку переписка была удалена. Я сама написала ему: "Вы ведь знаете, что у нас нет интимных услуг", – и предупредила его об этом 3-4 раза. Он согласился и сказал, что знает. В 10:00 я приехала по адресу, который он назвал, для проведения выездного массажа. Когда я вошла, в комнате было темно, мужчина лежал на диване. Только после того, как я пришла, я поняла, что это тот же мужчина, который ранее приходил ко мне", – рассказала девушка.

Во время массажа он потребовал, чтобы она села ему на поясницу. Массажистка отказалась, хотела уйти. В этот момент он схватил ее за волосы и начал бить головой о твердый угол дивана. Затем изнасиловал.

"Как только он встал, я сразу побежала к двери. Из-за того, что мои руки были в масле, я не смогла сразу повернуть дверную ручку второй раз. Я заметила, что он бежит за мной с ножом. Тогда я побежала к окну. Открыла окно и, когда уже собиралась прыгнуть, он схватил меня за одну ногу. Это было примерно в 11 часов утра. Я изо всех сил начала кричать и звать на помощь, примерно 7-8 раз. Тогда меня увидели люди, находившиеся во дворе с той стороны", – говорится в рассказе.

Сбежать нападавший ей не дал. Схватил за волосы и потащил в другую комнату, по дороге нанося удары обратной стороной ножа. Далее продолжились изнасилования и насильственные действия сексуального характера.

В это время в дверь уже стучали встревоженные соседи. Приехала полиция.

"Чтобы выбраться оттуда, я пообещала ему, что никому ничего не расскажу. После этого он около 10 минут сидел и думал, что ему делать. Увидев, что полиция уезжает, он отдал мне только мой телефон и сказал: "Жди в подъезде. Если убежишь, я тебя найду и уничтожу". Я выбежала из квартиры. Когда я увидела людей, которые ранее заметили меня, я начала просить о помощи. Два молодых человека побежали вызвать полицию", – рассказала пострадавшая.

Прибывшие полицейские задержали подозреваемого.

У правозащитников возник вопрос по поводу статуса подозреваемого.

"Он был задержан и доставлен в полицию, но впоследствии отпущен. Спустя около 3 месяцев он все еще находится в статусе свидетеля, имеющего право на защиту", – указала Ляззат Ракишева.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Астаны прокомментировали произошедшее:

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего".

17 сентября сообщалось у другом страшном случае в Астане – пьяный незнакомец проник в чужую квартиру и лег спать с детьми. А когда домой пришел их отец и попытался принять меры, тот его избил.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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