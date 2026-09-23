Звонки и сообщения мужчины превратили жизнь казахстанки в кошмар: дело дошло до суда

Житель Алматинской области попал под суд из-за навязчивого преследования женщины. История закончилась обвинительным приговором, сообщает Zakon.kz.

По материалам дела, с осени 2025 года мужчина неоднократно звонил потерпевшей и отправлял ей сообщения в WhatsApp, пытаясь навязать общение.

Несмотря на то, что женщина категорически отказывалась поддерживать контакт, навязчивые попытки выйти на связь не прекращались.

"В результате потерпевшая перестала чувствовать себя в безопасности и была вынуждена изменить привычный образ жизни", – рассказали 23 сентября 2026 года в пресс-службе Алматинского областного суда.

Не выдержав систематического сталкинга, она обратилась в правоохранительные органы.

Дело рассмотрел Енбекшиказахский районный суд Алматинской области по статье 115-1 Уголовного кодекса РК ("Сталкинг").

При назначении наказания суд учел полное признание вины и раскаяние подсудимого, а также отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств.

В итоге суд признал мужчину виновным в совершении уголовного проступка и назначил ему наказание в виде 60 часов общественных работ. Кроме того, с осужденного взыскали принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим в размере пяти МРП.

Приговор суда уже вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Алматы мужчина систематически преследовал бывшую сожительницу. Его признали виновным в совершении действий сталкинга и вынесли приговор.