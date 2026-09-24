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Происшествия

"Облагали данью" водителей: группу вымогателей задержали в Казахстане

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 08:53 Фото: Zakon.kz
В Жамбылской области полицейские совместно с сотрудниками Департамента Комитета национальной безопасности задержали группу подозреваемых в вымогательстве денег у водителей, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Жамбылской области 24 сентября 2026 года сообщили, что днем ранее были задержаны подозреваемые в систематическом вымогательстве денег у водителей большегрузных, пассажирских, легковых и транзитных автомобилей, следовавших через пограничный пост региона.

"Проведено 27 обысков. Изъяты холодное оружие, устройства связи, крупная сумма денежных средств, а также автомобили. Расследование проводится по факту вымогательства, совершенного группой лиц", – отметили правоохранители.

По данным полиции, сейчас устанавливаются роли каждого из участников группы, а также возможные дополнительные эпизоды.

А в Астане семейный клан вовлекал девушек в проституцию и вымогал деньги у их клиентов. В состав организованной преступной группировки входили 15 человек. Организаторы искали девушек в ночных клубах города, обещая им высокий доход, проживание, безопасность и конфиденциальность.

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Камила Салкымбаева
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