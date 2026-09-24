"Облагали данью" водителей: группу вымогателей задержали в Казахстане

В Жамбылской области полицейские совместно с сотрудниками Департамента Комитета национальной безопасности задержали группу подозреваемых в вымогательстве денег у водителей, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Жамбылской области 24 сентября 2026 года сообщили, что днем ранее были задержаны подозреваемые в систематическом вымогательстве денег у водителей большегрузных, пассажирских, легковых и транзитных автомобилей, следовавших через пограничный пост региона.

"Проведено 27 обысков. Изъяты холодное оружие, устройства связи, крупная сумма денежных средств, а также автомобили. Расследование проводится по факту вымогательства, совершенного группой лиц", – отметили правоохранители.

По данным полиции, сейчас устанавливаются роли каждого из участников группы, а также возможные дополнительные эпизоды.

А в Астане семейный клан вовлекал девушек в проституцию и вымогал деньги у их клиентов. В состав организованной преступной группировки входили 15 человек. Организаторы искали девушек в ночных клубах города, обещая им высокий доход, проживание, безопасность и конфиденциальность.

